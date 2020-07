Bijzondere Serie A-mijlpaal voor Zlatan Ibrahimovic

De Zweed kwam voor Milan op 50 met zijn treffer van woensdagavond tegen Sampdoria. Bij de stadsrivaal, waar hij jaren geleden voor speelde, vertrok hij na 57 treffers.

Verder is Ibrahimovic nu de vijfde voetballer die deze eeuw voor Milan 50 keer succesvol was in de Serie A. Andrei Shevchenko (117), Kaká (77), Filippo Inzaghi (73) en Alexandre Pato (51) gingen hem voor.