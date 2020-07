Serie A: Bijzondere mijlpaal voor Zlatan Ibrahimovic

De Zweed kwam voor Milan op 50 (en later ook 51) met zijn treffer van woensdagavond tegen Sampdoria. Bij de stadsrivaal, waar hij jaren geleden voor speelde, vertrok hij na 57 treffers. Verder is Ibrahimovic nu de vijfde voetballer die deze eeuw voor Milan 50 keer succesvol was in de Serie A. Andrei Shevchenko (117), Kaká (77), Filippo Inzaghi (73) en Alexandre Pato (51) gingen hem voor.

Europa League

In Genua werd het uiteindelijk 4-1 voor de Milanezen, die door de winst nog een kansje behouden op rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Ibrahimovic maakte de 1-0 en 3-0 en bereidde de 2-0 - van Hakan Çalhanoglu - fraai voor.

Bij 3-0 miste Gonzalo Maroni van Sampdoria een strafschop. De jeugdige Noor Kristoffer Askildsen scoorde met een prachtig schot van afstand nog wel voor de thuisclub. In extra tijd maakte Rafael Leão er 4-1 van.

Milan heeft nog 1 punt achterstand op AS Roma, de nummer 5. Roma speelt later op de avond tegen Torino. Daarna volgt nog 1 speelronde. Als nummer 6 mag AC Milan nog wel kwalificatie voor de Europa League spelen.

Degradatie

In de strijd tegen degradatie naderde Lecce concurrent Genoa tot op een punt. Lecce won zelf bij Udinese 2-1, Genoa werd weggespeeld bij Sassuolo (5-0). Op de laatste speelronde, komend weekeinde, valt de beslissing wie van deze clubs naar de Serie B gaat. SPAL en Brescia zijn al gedegradeerd.

Bij Udinese had Hidde ter Avest een basisplaats en viel Marvin Zeegelaar in. Oud-Ajacied Lasse Schöne deed mee met Genoa.