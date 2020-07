Serie A: Bijzondere mijlpaal Zlatan, Schöne en Genoa nog niet veilig

De Zweed kwam voor Milan op 50 (en later ook 51) met zijn treffer van woensdagavond tegen Sampdoria. Bij de stadsrivaal, waar hij jaren geleden voor speelde, vertrok hij na 57 treffers. Verder is Ibrahimovic nu de vijfde voetballer die deze eeuw voor Milan 50 keer succesvol was in de Serie A. Andrei Shevchenko (117), Kaká (77), Filippo Inzaghi (73) en Alexandre Pato (51) gingen hem voor.

In Genua werd het uiteindelijk 4-1 voor de Milanezen, die door de winst nog een kansje behouden op rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Ibrahimovic maakte de 1-0 en 3-0 en bereidde de 2-0 - van Hakan Çalhanoglu - fraai voor.

Bij 3-0 miste Gonzalo Maroni van Sampdoria een strafschop. De jeugdige Noor Kristoffer Askildsen scoorde met een prachtig schot van afstand nog wel voor de thuisclub. In extra tijd maakte Rafael Leão er 4-1 van.

Europa League voor Roma

AS Roma heeft zich in de Italiaanse Serie A woensdagavond verzekerd van deelname aan de Europa League. Het elftal van trainer Paulo Fonseca won met 3-2 bij Torino en is nu zeker van de vijfde plaats. AC Milan, dat eerder op de dag Sampdoria versloeg, gaat als nummer zes in de kwalificatie van de Europa League uitkomen.

Álex Berenguer zette Torino al na 14 minuten op voorsprong. Amper 2 minuten later was het alweer gelijk, door toedoen van Edin Džeko. Chris Smalling zette de Romeinen vervolgens op voorsprong.

Na de hervatting maakte Amadou Diawara er 3-1 van. Hij benutte een strafschop. Vervolgens bracht Wilfried Singo de spanning terug door het tweede doelpunt van de thuisclub te maken.

Justin Kluivert zat op de bank bij AS Roma.

Juventus, dat in de vorige wedstrijd de negende opeenvolgende titel behaalde, verloor bij Cagliari (2-0). Matthijs de Ligt, niet helemaal fit, deed niet mee bij Juve.

Degradatiestrijd

In de strijd tegen degradatie naderde Lecce concurrent Genoa tot op een punt. Lecce won zelf bij Udinese 2-1, Genoa werd weggespeeld bij Sassuolo (5-0). Op de laatste speelronde, komend weekeinde, valt de beslissing wie van deze clubs naar de Serie B gaat. SPAL en Brescia zijn al gedegradeerd.

Bij Udinese had Hidde ter Avest een basisplaats en viel Marvin Zeegelaar in. Oud-Ajacied Lasse Schöne deed mee met Genoa.