Fitte Bertens begint Australian Open dinsdag

Bertens (28) is al een paar dagen in Melbourne, waar ze de hele week al voluit aan het trainen is. Van de achillespeesblessure, de reden van haar afzegging in Adelaide, heeft ze geen last meer.

De Australian Open maakte bekend dat Bertens dinsdag pas in actie komt. De als negende geplaatste Bertens zit in de onderste helft van het schema. Maandag is eerst de bovenste helft aan de beurt, met daarin titelhoudster Naomi Osaka.

Bertens neemt het in de eerste ronde op tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu, de nummer 105 van de wereld. Ook voor dubbelspeelster Demi Schuurs (26) komt het eerste grandslamtoernooi van het seizoen niet in gevaar. Schuurs, de nummer 14 op de mondiale dubbelranglijst, trok zich deze week in Adelaide terug met een beenblessure, maar ze heeft de training inmiddels al weer hervat.

Bekijk ook: Nieuwe kans voor Kiki Bertens

Bekijk ook: Kiki Bertens treft Roemeense op Australian Open