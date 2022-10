Alonso gaat in Singapore voor recordaantal Formule 1-races

Alonso kan het record voorlopig blijven uitbouwen, want hij stopt nog niet. De tweevoudig wereldkampioen verruilt aan het einde van dit seizoen Alpine voor Aston Martin, waar hij een meerjarig contract heeft getekend. „Ik ben blij dat ik al zo lang in de Formule 1 rijd. Ik kom zeker aan de vierhonderd races en dat tekent mijn passie voor de sport en de discipline om op hoog niveau te presteren”, zei Alonso over zijn komende record.

Alonso is sinds 2001 actief in de Formule 1. Hij was er in 2019 en 2020 tussenuit om zich toe te leggen op onder meer het langeafstandsracen. In 2005 en 2006 veroverde hij in een Renault de wereldtitel. Alonso won in zijn carrière 32 keer een grand prix. Max Verstappen staat op 31 zeges en komt bij een overwinning in Singapore naast de Spanjaard.