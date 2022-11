FC Groningen heft boycot RTV Noord op, wel ’voorwaarden’ aan samenwerking

De club besloot vrijdag een boycot tegen RTV Noord in te stellen naar aanleiding van een artikel over de hond van de Zweedse speler Paulos Abraham, die vorige maand een chihuahua heeft doodgebeten. FC Groningen vond die berichtgeving ’te ver gaan’.

De leiding van de club besloot de 20-jarige aanvaller vervroegd met vakantie te sturen omdat hij ernstig werd bedreigd.

Wel voorwaarden

Volgens RTV Noord gold de persstop voor één wedstrijd en dat was die van afgelopen weekeinde tegen FC Utrecht. De club heeft wel voorwaarden gesteld aan de verdere samenwerking, meldt de omroep. „Zo staat FC Groningen na afloop van een wedstrijd nog maar één interview met een speler toe en een vraaggesprek met de trainer. Tot nu stelde de club geen grenzen aan het aantal interviews na de wedstrijd”, aldus RTV Noord.

Hoofdredacteur Pieter Sijpersma laat in het bericht van RTV Noord weten het besluit te betreuren. „Al met al is dit een inperking van onze journalistieke bewegingsvrijheid. Bovendien is het publiek dat de wedstrijden van FC Groningen via onze kanalen volgt hiervan de dupe.”