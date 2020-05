PEC-voetballer Etiënne Reijnen stopt ermee

Reijnen stapte in januari 2011 over naar AZ, waar hij 3,5 jaar speelde. Na dienstverbanden bij SC Cambuur, FC Groningen en het Israëlische Maccabi Haifa keerde hij vorige zomer terug in Zwolle. Door een enkelblessure bleef zijn inzet in dit voortijdig afgebroken seizoen beperkt tot vier optredens.

„Ik heb een hele fijne periode gehad als voetballer in Zwolle”, keek Reijnen terug. „Niet voor niets ben ik vorige zomer teruggekeerd bij deze club. Mijn meeste wedstrijden voor Zwolle heb ik in de Jupiler League gespeeld. Het was daarom ook extra speciaal om ook met deze club in de eredivisie gevoetbald te mogen hebben.” Reijnen zal toetreden tot het scoutingsteam van de Zwolse eredivisionist.

Eerder werd al bekend dat Zwolle niet verdergaat met Rick Dekker, Lennart Thy, Jarni Koorman en de afgelopen seizoen aan RKC Waalwijk verhuurde Stanley Elbers. Ook neemt PEC Zwolle afscheid van huurlingen Rico Strieder, die terugkeert naar FC Utrecht, en Dennis Johnsen, die weer naar Ajax gaat.