Liverpool versterkt zich met wereldkampioen Mac Allister

Mac Allister eindigde met Brighton op de zesde plaats in de Premier League, een plek onder Liverpool. De zestienvoudig international speelde op het WK in Qatar alleen in het eerste duel niet mee en maakte in de finale tegen Frankrijk bijna de hele wedstrijd vol. Argentinië pakte de wereldtitel door de strafschoppen beter te nemen.

Volgens Mac Allister komt met zijn overgang naar Liverpool een droom uit. „Het voelt geweldig. Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan. Het is een geweldig seizoen voor mij geweest met het WK en wat we bereikt hebben met Brighton & Hove Albion. Ik ga mij nu volledig richten op Liverpool en probeer hier elke dag een betere speler en beter mens te worden.”