Sanne Wevers: ’Ik heb overwogen niet naar Tokio te gaan’

„Ik heb overwogen niet te gaan”, vertelde Sanne, de olympisch turnkampioene op de balk na de podiumtraining in het Ariake Gymnastics Centre. „Opgeven bestaat niet voor mij, maar het gemis is groot”, sprak zus Lieke.

Wevers werd eerder dit jaar gepasseerd voor het begeleidingsteam voor de Spelen. Hij is een van de coaches tegen wie een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak wegens grensoverschrijdend gedrag in het verleden. Een uitspraak is er nog niet en gymnastiekbond KNGU vreesde te veel onrust. Wevers vocht het besluit met succes aan bij de kantonrechter, maar het hof in Arnhem oordeelde in een kort geding dat de KNGU rechtmatig had gehandeld.

„Het heeft me een dag of vijf gekost om de knoop door te hakken”, keek Sanne Wevers terug op weer een heftige periode. „Het is een groot besluit, een moeilijke keuze die ik voor mezelf heb gemaakt.”