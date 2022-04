Van Gaal: ’Kleurrijke loting, leuk dat mijn gokje uitkomt’

„Het is leuk dat mijn gokje over de koppeling aan Qatar uitkomt”, lachte Van Gaal in een eerste reactie voor de camera van de NOS. „Ik ben maar weinig in die landen geweest. In Qatar een keertje met Bayern München, in Senegal op vakantie en in Ecuador nog nooit.”

Sadio Mané

De bondscoach beaamde dat Senegal op voorhand de sterkste opponent is. „Met name Sadio Mané is natuurlijk een geweldige speler. Die wilde ik al hebben toen ik trainer van Manchester United was, maar toen koos hij voor de concurrent”, verwees Van Gaal naar Liverpool, waar hij samenspeelt met Oranje-captain Virgil van Dijk. „Qatar heb ik nog nooit zien spelen, maar we hebben gelukkig hele goede scouts. Sinds wij in augustus begonnen zijn, hebben we nog niet verloren.”

Ook vond Van Gaal dat dit een betere loting is dan die voor het WK in 2014, toen hij met Oranje op Spanje, Chili en Australië stuitte. „Maar dat zegt niks. Met een vechtersbazenelftal als Australië hadden wij het destijds ook heel moeilijk. Bovendien denk ik dat wij een spelersgroep hebben die zich altijd zeer goed voorbereidt, ook op wedstrijden tegen landen met de status van Qatar.”

Dat Oranje in Groep A is beland, betekent dat Van Gaal weinig voorbereidingstijd heeft in de aanloop naar de eerste EK-wedstrijd. „Maar als we ver komen, hebben we later in het toernooi weer meer tijd. Bovendien hebben we nog zes Nations League-wedstrijden die ik ga gebruiken als voorbereiding. Maar natuurlijk willen we die ook winnen.”