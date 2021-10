Goud voor Kirsten Wild en Amy Pieters op de koppelkoers

De Nederlandse vrouwen gingen als koploper naar de laatste sprint en hadden als enige concurrenten nog Frankrijk en Groot-Brittannië. Pieters trok echter zo hard door dat alleen de Italianen het wiel konden houden. Wild verloor de sprint nog van de Italiaanse, maar dat maakte voor het goud niet uit.

Wild en Pieters verzamelden in de tussensprints tijdens de koers over 120 ronden kilometer 35 punten. Het zilver was voor de Françaises met 30. Het Britse tweetal bleef met 24 punten nog net de Italiaansen Letizia Paternoster en Rachele Barbieri voor, die de slotsprint met dubbele punten wonnen.

Sprinttoernooi

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich op de WK baanwielrennen in Roubaix voor de kwartfinales geplaatst van het sprinttoernooi.

Lavreysen imponeerde al direct in de kwalificaties door de beste tijd te noteren 9,418 seconden. Hij hield Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago 0,003 achter zich. Hoogland klokte in de kwalificaties de zesde tijd en moest zodoende nog een keer in actie komen om de achtste finales te bereiken.

Harrie Lavreysen. Ⓒ ANP/HH

Lavreysen nam het in de achtste finales op tegen de Brit Hamish Turnbull, Hoogland trof Muhammad Sahrom uit Maleisië. Beide Nederlanders rekenden zonder problemen af met hun opponenten.