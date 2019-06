Bertens pijnlijk onderuit in finale Rosmalen

Waar de eerste set voorspoedig verliep voor de Nederlandse (6-0 binnen 25 minuten), was het aan het begin van de tweede set was het direct even schrikken. In de tweede game wilde Bertens een bal retourneren, maar toen ze vanaf de rechterkant naar het midden terugliep, gleed ze weg.

Kiki Bertens Ⓒ BSR Agency

Bovenbeen

Met een van pijn vertrokken gezicht greep ze naar haar linkerbovenbeen en leek de pijn in haar lies te zitten. Langs de baan werd er even naar haar been gekeken, en terwijl Bertens gestrekt lag, oefende tegenstander Riske haar services.

Uiteindelijk bleek het kwetsuur dusdanig ernstig, dat Bertens de baan af moest om in de catacomben intensiever behandeld te worden. Het publiek hield even de adem in, maar zag de favoriete na een kleine vijf minuten toch weer terug de baan op komen.

Bertens vervolgde de partij, maar soepel ging het allerminst. Met een bandage om haar linker bovenbeen kwam de pupil van Raemon Sluiter tot een 4-1 voorsprong, maar de Wateringse moest wel na elke game even behandeld worden. Tegenstander Riske rook intussen dat er kansen lagen, en kwam terug tot 4-4. Bij 5-4 kreeg Bertens drie keer een matchpoint, maar even zo vaak werkte de Amerikaanse nummer 61 van de wereldranglijst die weg.

Tiebreak

Spelend op haar tandvlees nam Bertens een 6-5 voorsprong, maar de twee matchpoints die ze kreeg werden opnieuw door Riske onschadelijk gemaakt. Via de gewonnen tiebreak kwam de Amerikaanse (die na een half uur kansloos leek) volledig terug in de wedstrijd: 1-1.

Bij een 3-3 stand in de derde set barstte de regen boven de baan van Rosmalen los en werd de wedstrijd ruim twintig minuten stilgelegd. Dat kwam Bertens niet heel slecht uit, gezien haar fysieke toestand en de 3-1 voorsprong die ze in de beslissende derde set was kwijtgeraakt. Riske was teruggekomen tot 3-3 en nam na de hervatting een 4-3 én een 5-4 voorsprong. Via een lovegame trok Bertens de stand weer gelijk, maar het bleek niet voldoende.

Riske won de laatste twee games en zorgde zo voor een desillusie voor Kiki Bertens.