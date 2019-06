Bertens slaat zich met pijn en moeite door finale Rosmalen

Waar de eerste set voorspoedig verliep voor de Nederlandse (6-0 binnen 25 minuten), was het aan het begin van de tweede set was het direct even schrikken. In de tweede game wilde Bertens een bal retourneren, maar toen ze vanaf de rechterkant naar het midden terugliep, gleed ze weg.

Bovenbeen

Met een van pijn vertrokken gezicht greep ze naar haar linkerbovenbeen en leek de pijn in lies te zitten. Langs de baan werd er even naar haar been gekeken, maar Bertens moest uiteindelijk toch de baan af om intensiever behandeld te worden. Het publiek hield even de adem in, maar zag de favoriete na een paar minuten toch weer terug de baan op komen.

Bertens vervolgde de partij, maar makkelijk gaat het allerminst. Met een bandage om haar linker bovenbeen moest ze Riske een aantal games toestaan, terwijl ze na de eerste games steeds even behandeld werd aan haar pijnlijke linkerbovenbeen.