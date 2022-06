Van Gaal hamert op oefenen strafschoppen: ’Dan waren we al wereldkampioen’

Dat maakte Van Gaal maandag tijdens de afsluitende training kenbaar aan zijn spelers. „Wij hebben jullie te leen. Dus je moet het ook bij je club gaan oefenen. Want het is op een WK ongelooflijk belangrijk. Dat heb je gezien bij ons, anders hadden we in de finale gestaan. Dan waren we al wereldkampioen geweest. Dus dat mag ons niet meer overkomen.”

In 2014 won het Nederlands elftal onder leiding van Van Gaal voor het eerst in de geschiedenis een strafschoppenserie op een WK. Costa Rica werd toen in de kwartfinale verslagen. Een ronde verder ging het echter mis, toen Argentinië Oranje via penalty’s uit de finale hield.