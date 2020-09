Sam Bennett slaat toe in laatste rit, Pogacar stelt eindzege in Tour veilig

Bennett won de bijna traditionele afsluitende sprint in de straten van het centrum van Parijs regerend wereldkampioen Mads Pedersen en Peter Sagan voor. Wout van Aert, winnaar van twee etappes, kwam als zesde over de streep. Cees Bol, sprinter van Sunweb, besloot de Tour met een achttiende plek in de slotetappe.

Het klassement werd zaterdag nog op z’n kop gezet. Team Jumbo-Visma begon met geletruidrager Primoz Roglic als topfavoriet om ook na de individuele tijdrit aan de leiding te staan, maar tegen Tadej Pogacar was tot spijt van de enorm teleurgestelde Nederlandse formatie geen kruid gewassen. „Ik ben supertrots, we hebben met de ploeg drie weken lang een goede show laten zien”, aldus Pogacar. „Je droomt van het winnen van de Tour. Ik heb alles gegeven, maar de beste heeft gewonnen.

Pogacar begon de slotetappe naar Parijs met 59 seconden voorsprong op zijn Sloveense landgenoot Roglic. En omdat er tijdens de laatste rit in het klassement zelden nog wat gebeurt, was de Tour-zege binnen voor de renner die maandag 22 jaar oud wordt. Ook de witte trui en de bolletjestrui zijn een prooi voor Pogacar.

Achter de twee Slovenen is de derde plek in het klassement voor Trek Segafredo-kopman Richie Porte uit Australië, ploeggenoot van de eerder uitgevallen Bauke Mollema. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) is op de zevende plek de beste Nederlander. Bennett veroverde de groene trui ten koste van Sagan, die al zeven keer met het groen in Parijs arriveerde.

