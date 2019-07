Van Gerwen laat zich nu niet verrassen

De Zwaan laat Wade ontsnappen

Een voorsprong van 9-6 en vijf matchdarts waren voor Jeffrey de Zwaan niet voldoende om James Wade in de eerste ronde van de World Matchplay naar huis te sturen. Bij een stand van 12-12 moest een zogeheten 'super leg' de beslissing brengen en daarin trok de 23-jarige Nederlander aan het kortste einde (12-13).

Jeffrey de Zwaan liet het liggen tegen James Wade Ⓒ BSR Agency

„Ik weet dat ik had moeten winnen, maar ik laat me in de zeik nemen”, aldus De Zwaan tegenover RTL Darts. „Ik heb teveel wedstrijdpijlen gemist denk ik. Ik laat me teveel afleiden door hem. Ik weet dat hij trucjes doet, geluiden achter me maken.”

Jermaine Wattimena kwam er niet aan te pas tegen Mensur Suljovic: 10-1.

Programma & uitslagen World Matchplay - eerste ronde

Zaterdag

Nathan Aspinall - Mervyn King 5-10

Gerwyn Price - Stephen Bunting 12-13

Gary Anderson - Danny Noppert 10-6

Rob Cross - Chris Dobey 10-3

Zondag

Darren Webster - Krzysztof Ratajski 5-10

Dave Chisnall - Max Hopp 9-11

Ian White - Joe Cullen 10- 0

Michael Smith - Jamie Hughes 10 - 7

Zondag (vanaf 20:30 uur)

James Wade - Jeffrey de Zwaan 13-12

Mensur Suljovic - Jermaine Wattimena 10 -1

Michael van Gerwen - Steve Beaton 10-6

Adrian Lewis - Glen Durrant

Maandag (vanaf 20:00 uur)

Jonny Clayton - Keegan Brown

Simon Whitlock - John Henderson

Daryl Gurney - Ricky Evans

Peter Wright - Vincent van der Voort