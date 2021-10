Davy Klaassen oneens met Erik ten Hag: ’Ik heb liever dat Erling Haaland er niet bij is’

In negen jaar tijd is veel veranderd. Ajax heeft de aansluiting in Europa de laatste jaren weer gevonden en van ontzag of angst is dit keer geen sprake. Ajax kijkt nu met verlangen uit naar het duel van dinsdag met de medekoploper van groep C. Dortmund won net als Ajax de eerste twee groepswedstrijden.

Een topspits heeft de Duitse topclub nog steeds. De Lewandowski van toen heet nu Erling Haaland, die zaterdag na een blessure terugkeerde bij Dortmund en direct twee keer scoorde.

Erling Haaland is fit voor het duel tegen Ajax. Ⓒ HH/ANP

„Haaland is een buitengewone speler. Mijn spelers kijken er juist naar uit om zich te meten met een speler zoals hij. Niet alleen de spelers, maar wij als team ook”, zei trainer Erik ten Hag zaterdag in sc Heerenveen, waar Ajax met 2-0 won. „Of ik liever had dat hij nog wat langer geblesseerd zou zijn? Nee, we zijn er blij mee dat hij er is. Wij willen ons meten met de besten.”

"Vanuit het niets kan hij wat, dat hebben we bij Noorwegen tegen Nederland gezien"

Wil Ajax een resultaat halen tegen Dortmund, zal er beter verdedigd moeten worden dan tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers gaven af en toe veel ruimte weg. Doelman Remko Pasveer redde enkele keren goed. „Tot nog toe heeft hij bij ons bijna geen schot op doel gehad” , zei Ten Hag. „Vandaag kreeg hij gelukkig wat te doen en kon hij zich onderscheiden. Dat deed hij uitstekend. Vooral bij spelhervattingen waren we een aantal keer niet waakzaam en traden we niet goed op.”

Ajax-trainer Erik ten Hag zag zijn ploeg zaterdag met 0-2 winnen van SC Heerenveen. Ⓒ HH/ANP

Klaassen of Berghuis?

Middenvelder Davy Klaassen keerde tegen sc Heerenveen terug in de basis. Tegen FC Utrecht gaf Ten Hag twee weken terug nog de voorkeur aan Steven Berghuis (als aanvallende middenvelder) en Antony (rechtsbuiten). Antony was er, vanwege een langere interlandperiode met Brazilië, niet bij. Dinsdag heeft Ajax weer de beschikking over alle drie de spelers. „Ik vind dat ik moet spelen, maar ik denk dat Steven dat ook heeft. Uiteindelijk is het aan de trainer om te bepalen wie hij opstelt”, zei Klaassen.

Klaassen kijkt iets minder uit naar de ontmoeting met Haaland dan zijn trainer. „Vanuit het niets kan hij wat, dat hebben we bij Noorwegen tegen Nederland gezien. Als ik kan kiezen, heb ik liever niet dat hij er bij is. Maar ja, hij doet gewoon mee. Dortmund is een topploeg. We zullen op ons best moeten zijn om te winnen. Maar iedereen bij ons heeft er heel veel zin in.”