Botic van de Zandschulp veegt wereldtopper Casper Ruud van de baan

Van de Zandschulp won voor de tweede keer in zijn loopbaan van een speler uit de top-10 van de wereldranglijst. In oktober 2021 lukte dat de huidige nummer 40 van de wereld tegen Andrey Rublev. In de halve finales krijgt hij te maken met Miomir Kecmanovic. Van de Serviër verloor Van de Zandschulp onlangs in de derde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells. Het was de tot nu toe enige ontmoeting tussen het tweetal.

Van de Zandschulp had eigenlijk de hele set het betere van het spel. Vooral zijn forehand, een van de hardsten van de hele ATP Tour, draaide als een tierelier. De snoeiharde winners vlogen de Noor om de oren. Ruud kon bijblijven tot 5-5, maar bij die stand benutte de Nederlander zijn vijfde breekpunt.

Een game later kreeg de Noorse wereldtopper eigenlijk vanuit het niets ook een kans om te breken, maar op dat moment scoorde Van de Zandschulp met een service volley-actie. Twee punten later sleepte de geboren Wageninger de set binnen.

Ongelijke strijd

In de tweede set liet Van de Zandschulp er helemaal geen gras meer over groeien, alhoewel de ondergrond in Zuid-Duitsland gravel is. De 23-jarige Ruud, onlangs nog finalist bij het grote toernooi van Miami, werd simpelweg overklast. Na anderhalf uur tennis zat het duel erop. Het betekende de tweede zege van Van de Zandschulp op Ruud. Vorig jaar bij de US Open lukte hem dat ook al.