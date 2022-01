Jorrit Hendrix meldt zich voor keuring bij Feyenoord

De afgelopen periode was Hendrix op trainingskamp met de Russen in Dubai en hij is direct inzetbaar. De Limburger verkaste een jaar geleden na acht seizoenen in de hoofdmacht van PSV naar Rusland, maar wist bij Spartak Moskou niet uit te groeien tot een vaste waarde. In totaal speelde de eenmalig Oranje-international 22 duels voor Spartak, het merendeel als invaller.

Na het duel met NEC legde Feyenoord-trainer Arne Slot zondag uit, waarom een extra middenvelder zeer welkom zou zijn. ,,We hebben voor de positie verdedigend op het middenveld maar één speler die dat kan en dat is Fredrik Aursnes. Als aanvallende middenvelder heeft Jens Toornstra die positie ook heel lang ingevuld. Maar ik vind wel, dat wij sinds de komst van Fredrik nog beter zijn gaan spelen. Wetende dat je aan het einde van het jaar met schorsingen, blessures en corona te maken krijgt zou het goed zijn om een extra optie erbij te krijgen. Dat is ook de reden waarom we bij Joey Veerman en Riechedly Bazoer zijn uitgekomen, omdat het beiden spelers zijn die deze positie kunnen invullen.”

Veerman is naar PSV gegaan en Slot rekent ook niet meer op Bazoer. ,,Ik denk dat dat wel van de baan is, al moet je nooit nooit zeggen in Rotterdam. Er kan vanuit het niets een investeerder langskomen, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren.”