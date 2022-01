Kogel door kerk: Jorrit Hendrix op huurbasis naar Feyenoord

Hendrix debuteerde in 2013 voor PSV in de Eredivisie. In de winter van 2021 maakte hij na 173 competitieduels de overstap naar Spartak Moskou, waar hij in zijn eerste jaar tot 22 optredens kwam. Voor Hendrix is ook het Europese podium waar Feyenoord nog op actief is bekend terrein. Verdeeld over de Champions League en Europa League speelde hij in zijn carrière tot dusver meer dan vijftig Europese wedstrijden.

Frank Arnesen: „Na het vertrek van meerdere spelers sinds de zomer en de recente komst van enkele jonge, talentvolle aanwinsten wilden we graag nog een speler aan de selectie toevoegen van wie we weten dat hij direct inzetbaar is en die al heeft aangetoond het niveau aan te kunnen. Met de komst van Jorrit slaan we twee vliegen in een klap.”

„Hij is niet alleen als defensieve middenvelder inzetbaar, maar ook op meerdere posities in de achterhoede”, vervolgt de technisch directeur. „Stuk voor stuk posities die nog niet voldoende bezet waren. Daarnaast neemt hij door de ruim 200 Eredivisie- en Europese duels die hij achter zijn naam heeft staan ook de gewenste ervaring met zich mee.”