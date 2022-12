Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Eerste NBA-coach van superster LeBron James overleden

21.26 uur: Voormalig NBA-speler en -coach Paul Silas is overleden, meldden verschillende Amerikaanse media. De 79 jaar geworden Silas won in de jaren zeventig van de vorige eeuw drie kampioenschappen, maar hij genoot wellicht meer bekendheid als de eerste coach van basketbalvedette LeBron James.

"Paul heeft een enorm bijdrage geleverd aan het basketbal en zal node worden gemist worden", reageerde legende Magic Johnson op Twitter.

Silas won als speler twee keer het kampioenschap met Boston Celtics (1974 en 1976) en later nog een keer met Seattle SuperSonics ( 1979). Hij stond vooral bekend als een goede rebounder en was twee keer All Star (in 1972 en 1975).

Na zijn carrière zat Silas bijna dertig jaar op de bank als coach of assistent. Tussen 2003 en 2005 had hij LeBron James onder zijn hoede bij de Cleveland Cavaliers. Hij coachte eveneens als eerste New Orleans Hornets, opgericht in 2002 (nu Pelicans). Zijn zoon Stephen Silas is de huidige trainer van de Houston Rockets.

AZ verhuurt doelman Vindahl aan 1. FC Nürnberg

20.00 uur: AZ verhuurt doelman Peter Vindahl voor de rest van het seizoen aan 1. FC Nürnberg. De Duitse club komt uit in de tweede Bundesliga en staat daar momenteel op de elfde plaats. De 24-jarige Deense keeper sluit direct aan bij de ploeg uit de Zuid-Duitse deelstaat Beieren.

AZ nam Vindahl in de zomer van 2021 over van het Deense FC Nordsjaelland. Hij maakte zijn debuut op 11 september 2021 in de thuiswedstrijd tegen PSV en kwam in zijn eerste jaar in Alkmaar tot 48 officiële wedstrijden. Dit seizoen is Vindahl tweede keus achter doelman Hobie Verhulst.

Weer brons voor zaalhockeyers op EK

16.49 uur: De Nederlandse zaalhockeyers hebben voor de tweede keer op rij genoegen moeten nemen met de bronzen medaille op het EK. De ploeg van bondscoach Robert Tigges won op het kampioenschap in Hamburg de kleine finale met grote cijfers van Zwitserland: 10-3.

Na 17 minuten leidde Oranje al met 5-0 en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Max Sweering scoorde drie keer, Boris Burkhardt en Jochem Bakker waren twee keer trefzeker. De andere doelpunten kwamen op naam van Wiegert Schut, Nicki Leijs en Jasper Tukkers.

Oostenrijk werd Europees kampioen door in de finale met 2-1 van Duitsland te winnen.

De Nederlandse zaalhockeysters veroverden zaterdag voor de derde achtereenvolgende keer het zilver. De formatie van bondscoach Kristiaan Timman boog dit keer in de finale van het EK met 5-4 voor gastland Duitsland.

Luiten eindigt als dertiende in Zuid-Afrika

16.14 uur: Joost Luiten is als dertiende geëindigd op het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika. De 36-jarige Bleiswijker werkte een stabiel toernooi af en sloot zondag af met een ronde van 70 slagen (-2). Met een totaal van 278 slagen (-10) had Luiten acht slagen meer nodig dan de Zuid-Afrikaanse winnaar Ockie Strydom.

Luiten ging in de eerdere rondes rond in 69, 70 en 69 slagen. Landgenoot Wil Besseling werd 75e met een score van +10. Darius van Driel en Daan Huizing misten de cut en daarmee de laatste twee rondes.

Wielrenners Vermeltfoort en Neefjes winnen EK strandrace

16.10 uur: Coen Vermeltfoort en Tessa Neefjes hebben bij de Europese kampioenschappen strandrace in het Franse Duinkerke de titel opgeëist. De 34-jarige Vermeltfoort, afkomstig uit het Brabantse Vlijmen, hield de Belg Timothy Dupont en de Franse titelverdediger Samuel Leroux achter zich. Op de weg is hij actief voor VolkerWessels Cyclingteam.

Neefjes, die ook als mountainbikester actief is, hield haar landgenote Nina Kessler achter zich op het strand van Duinkerke. De Belgische Veronique Florizoone finishte als derde. Neefjes (26), afkomstig uit Wervershoof, herstelde jaren geleden van een zwaar verkeersongeval.

Noor Ingebrigtsen pakt voor tweede jaar op rij EK-titel veldlopen

14.27 uur: De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft voor het tweede jaar op rij de Europese titel veldlopen bij de mannen gepakt. De pas 22-jarige atleet was duidelijk sneller dan de concurrentie en liep het laatste stuk solo naar de finish vlak bij het Italiaanse Turijn. De Brit Emile Cairess werd tweede, de Belg Isaac Kimeli pakte het brons.

Ingebrigtsen is olympisch kampioen op de 1500 meter en pakte dit jaar in Eugene de wereldtitel op de 5000 meter. Op de 1500 meter moest hij genoegen nemen met WK-zilver.

Mike Foppen was in het begin van de race over 10 kilometer helemaal vooraan te vinden, maar moest het uiteindelijk doen met de 24e plek. Vorig jaar eindigde Foppen nog als twintigste. Stan Niesten (50e), Filmon Tesfu (54e) en Jurjen Polderman (56e) waren de andere Nederlanders die deelnamen. Polderman was eerst niet geselecteerd maar maakte daar succesvol bezwaar tegen.

De vrouwen kenden met Karoline Bjerkeli Grøvdal ook een Noorse winnares. Ook zij was vorig jaar al de sterkste.

Grøvdal prolongeert Europese titel veldlopen, Bakker tiende

13.57 uur: De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal heeft haar Europese titel veldlopen geprolongeerd. In de omgeving van het Italiaanse Turijn rekende de 32-jarige atlete in de slotfase af met de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die daarvoor veel kopwerk had verricht. Klosterhalfen had geen antwoord op de laatste versnelling van Grøvdal. Veerle Bakker was na 8 kilometer de beste Nederlandse op de tiende plaats.

Bakker moest ruim 1 minuut toegeven op Grøvdal. Silke Jonkman, de andere Nederlandse deelneemster, werd achttiende op bijna 2 minuten van de winnares. Diane van Es zat ook in de EK-selectie, maar meldde zich ziek af.

De 25-jarige Bakker werd pas deze week aan de selectie toegevoegd. Ze had, net als Jurjen Polderman bij de mannen, bezwaar gemaakt tegen een eerdere beslissing om haar niet af te vaardigen. Bakker, regerend Nederlands kampioene op de 3000 meter steeplechase, eindigde op de NK cross eind november in Tilburg als derde. De NK was een selectiemoment.

Amina Maatoug eindigde bij de beloften net buiten de podiumplekken. De 20-jarige Nederlandse werd vierde, Nadia Battocletti uit Italië won de race.

Snowboardster Peperkamp knap vierde in wereldbekerwedstrijd

10.18 uur: Snowboardster Melissa Peperkamp is bij de wereldbekerwedstrijden big air in Canada net buiten het podium geëindigd. De vierde plek was alsnog een knappe prestatie van de 18-jarige Nederlandse. Tot dit weekend was de dertiende plaats haar beste resultaat op dit onderdeel in de wereldbeker.

Peperkamp had zich al als tweede gekwalificeerd voor de finale. In de eindstrijd kwam Peperkamp tot een score van 138,75 punten. Jasmine Baird uit Canada won de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen met een score van 159,50 punten.

Peperkamp was eind oktober bij de eerste wereldbeker van het seizoen nog als twintigste geëindigd. Begin dit jaar verraste ze met de zesde plek op de big air bij de Olympische Spelen in Beijing.

NBA-kampioen Warriors ook in nieuw seizoen te sterk voor Celtics

09.49 uur: NBA-kampioen Golden State Warriors heeft ook in het nieuwe seizoen de basketballers van Boston Celtics verslagen. In een herhaling van de finale van de afgelopen jaargang waren de Warriors in San Francisco met 123-107 te sterk voor de koploper van de oostelijke divisie. Stephen Curry was met veel rake schoten van afstand belangrijk voor de thuisploeg.

Celtics-sterspeler Jayson Tatum kwam door het goede verdedigen van Golden State Warriors niet in zijn spel en maakte maar 18 punten. Jaylen Brown was met 31 punten de meest trefzekere speler aan de zijde van de ploeg uit Boston, maar Klay Thompson was met 34 de sterkste van het veld. Curry kwam tot 32 punten.

Boston Celtics had voor de vierde keer op rij kunnen winnen en daarmee zijn koppositie kunnen uitbreiden. De Warriors beëindigen een serie van twee nederlagen en staan in de middenmoot van de westelijke divisie.

FC Utrecht wil afscheid nemen van Frans tweetal Sylla en Lottin

09.27 uur: Moussa Sylla en Albert Lottin gaan niet mee op trainingskamp met FC Utrecht. Zij krijgen van de club de gelegenheid om naar een andere werkgever uit te kijken. De twee Fransen zien onvoldoende sportief perspectief.

Sylla, tweeënhalf jaar geleden transfervrij overgenomen van AS Monaco, werd binnengehaald als een grote vis en was de beoogde opvolger van Gyrano Kerk, maar zat de laatste vier speelronden voor de winterstop zonder speelminuten bij de selectie. De aanvaller heeft 61 duels in de hoofdmacht achter zijn naam en kwam daarin tot negen goals en vier assists. Lottin, overgenomen van Bordeaux, heeft slechts één invalbeurt van een kwartier in het eerste achter zijn naam en speelde voornamelijk voor Jong FC Utrecht.

Wel van de partij op het trainingskamp zijn Rick Meissen en Derensili Sanches Fernandes en Bart Ramselaar, die herstelt van knieblessure. De aanvallende middenvelder zit in de laatste fase van zijn revalidatie en verlengde afgelopen week zijn na dit seizoen aflopende contract met twee jaar, waardoor hij nu tot medio 2025 vastligt.

FC Utrecht blijft tot zaterdag in Spanje, waar de ploeg van trainer Henk Fraser zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft. In de Eredivisie is koploper Feyenoord op 8 januari de eerste tegenstander van de huidige nummer 7.