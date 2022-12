Sport kort: FC Utrecht geeft Frans duo ruimte om te vertrekken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Utrecht wil afscheid nemen van Frans tweetal Sylla en Lottin

09.27 uur: FC Utrecht hoopt deze winter afscheid te nemen van zijn spelers Moussa Sylla en Albert Lottin. De Fransmannen gaan niet mee op trainingskamp naar het Spaanse Campoamor omdat zij volgens de club „de ruimte hebben gekregen om andere opties te bekijken voor de tweede seizoenshelft.” Aanvaller Sylla speelde tot de winterstop tien competitiewedstrijden en scoorde één keer, Lottin kwam maar één keer in actie.

Middenvelder Bart Ramselaar gaat maandag wel mee naar Spanje. Volgens de club werkt de 26-jarige speler daar verder aan zijn herstel nadat hij ruim een half jaar geleden een zware knieblessure opliep. Ondanks de blessure verlengde Ramselaar eerder deze maand zijn aflopende contract met twee jaar.

FC Utrecht blijft tot zaterdag in Spanje, waar de ploeg van trainer Henk Fraser zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft. In de Eredivisie is koploper Feyenoord op 8 januari de eerste tegenstander van de huidige nummer 7.