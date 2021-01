Formule 1-coureur Lando Norris heeft corona

Norris (21) meldt dat hij plotseling zijn smaak en reukvermogen kwijtraakte, vervolgens direct in zelf-isolatie is gegaan en zich heeft laten testen. De uitslag daarvan was positief. De coureur, dit jaar bij McLaren een koppel met Daniel Ricciardo, heeft verder geen symptomen.

In 2020 testten gedurende het seizoen al drie coureurs positief: Sergio Pérez, Lance Stroll en wereldkampioen Lewis Hamilton. Het nieuwe seizoen zou op 21 maart moeten starten in Australië, maar de kans is groot dat die race wordt uitgesteld. In dat geval moet de nieuwe jaargang een week later aftrappen in Bahrein.