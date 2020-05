Technisch directeur Spors drukt meteen stempel bij Vitesse

Johannes Spors Ⓒ Vitesse

ARNHEM - Met de keuze voor de onbekende Duitse trainer Thomas Letsch drukt de nieuwe Duitse technisch directeur Johannes Spors nadrukkelijke zijn stempel op Vitesse. Letsch heeft allerminst een indrukwekkend cv als hoofdtrainer, maar de ideeën over voetbal van de boomlange Duitser (1,90 meter) sluiten aan bij die van Spors, die in zijn landgenoot de ideale man ziet om de speelstijl van Vitesse aan te passen. Na het defensieve voetbal van Leonid Slutsky willen Spors en Letsch het voetbal van de Arnhemse club laten aansluiten bij de offensieve trend in Duitsland.