Simon Yates test positief op corona en moet Giro verlaten

Yates had vrijdag lichte klachten en onderging daarop meteen een sneltest. Die gaf een positief resultaat, net als een tweede test. De klassementsrenner was de Giro goed gestart maar verloor in de derde etappe, de rit met de klim op de Etna, veel tijd. De winnaar van Tirreno-Adriatico stond op de 21e plaats met een kleine vier minuten achterstand op rozetruidrager João Almeida.

De overige wielrenners worden maandag op de rustdag verplicht op corona getest. Bij de ploegen van Jumbo-Visma (Steven Kruijswijk) en Team Sunweb (Wilco Kelderman) is vooralsnog geen reden om extra testen uit te voeren, aangezien er geen aanleiding toe is.

Direct in isolatie

Yates werd meteen nadat hij zijn klachten had gemeld in een kamer geïsoleerd en is na zijn positieve test per ambulance vervoerd naar zijn quarantaineplaats. „Ook de andere renners en staf hebben nu een PCR-test ondergaan”, meldt de ploeg. Die leverden verder geen positieve resultaten op, zodat het team de Giro kan voortzetten. Ook de komende dagen zullen renners en begeleiders testen ondergaan.

„Simon had lichte koorts vrijdagavond”, vertelt teamdokter Matteo Beltemacchi. „Dat stelden we vast tijdens onze routinecontroles die we hier drie keer per dag uitvoeren. Daarna werd hij geïsoleerd volgens de voorgeschreven protocollen en hebben we meteen een test afgenomen. Die was positief. Zijn symptomen zijn licht en hij verkeert verder in goede gezondheid.” Yates won twee jaar geleden de Ronde van Spanje.

Wilco Kelderman staat er in de Ronde van Italië goed voor. Ⓒ BSR Agency

Algemeen klassement

De Giro wordt zaterdag met de achtste etappe vervolgd. Het peloton koest over 200 kilometer van Giovinazzo naar Vieste. De roze trui is in handen van João Almeida. De renner van Deceuninck - Quick-Step heeft de Spanjaard Pello Bilbao op 43 seconden achter zich. Kelderman, de kopman van Sunweb, volgt als derde op 48 seconden. Zijn landgenoot Kruijswijk, de troef van Jumbo-Visma, staat achtste op 1.21.

