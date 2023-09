Foutje bedankt! FC Utrecht stuurt Mats Seuntjens met letter te weinig het veld op

Zomeraanwinst Mats Seuntjens, die tijdens de vorige drie competitiewedstrijden toch ook al in actie kwam voor de Domstedelingen, miste namelijk letter op zijn rug. De niet weinig gemaakte fout ’Seuntjes’ prijkte op de rug van de van RKC overgekomen speler.

Een dergelijke fout is niet uniek in de Eredivisie, zeker zo aan het begin van het seizoen. Zo verscheen toen kersvers Ajacied Steven Berghuis bij FC Twente op bezoek met de naam Berghius op zijn rug. Dat was destijds de eerste wedstrijd van de Oranje-international in dienst van de Amsterdammers met naam op zijn rug.