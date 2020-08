PSV en AZ kunnen allebei opnieuw niet winnen

Donyell Malen opende in de 17e minuut op aangeven van Cody Gakpo de score voor PSV. Vangelis Pavlidis profiteerde in de 77e minuut van een fout van invaller Armando Obispo en zorgde voor de 1-1.

PSV speelde de eerste helft met een sterke formatie en maakte een aardige indruk, vooral in aanvallend opzicht. De tweede helft was, met de vele wissels, minder. PSV vervolgt de voorbereiding op het nieuwe seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De eerste competitiewedstrijd van de Eindhovenaren is over ruim drie weken bij FC Groningen.

„Onze ontwikkeling is nu het belangrijkste, we zitten in een proces”, zei trainer Roger Schmidt na afloop. „In balbezit heb ik in de eerste helft goede dingen gezien en we maakten een mooi doelpunt. Soms waren we ook nog wat te onzuiver in de combinaties. Ritme is voor iedereen belangrijk nu. Iedereen wil spelen.”

AZ kwam door toedoen van Benaissa Benamar eerst op achterstand. Teun Koopmeiners benutte een strafschop voor de Alkmaarders, die woensdag het Tsjechische Viktoria Plzen ontvangen in de tweede voorronde van de Champions League.

AZ nog zonder Stengs

Calvin Stengs ontbrak nog bij AZ. Trainer Arne Slot verwacht dat zijn aanvaller woensdag wel beschikbaar is, misschien als basisspeler maar anders als invaller. Ron Vlaar viel in de tweede helft in bij de club uit Alkmaar.

De oefenwedstrijd tegen Telstar was de zesde vriendschappelijke duel van AZ in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De tweevoudig landskampioen won alleen van het Franse Lille OSC: 2-1. AZ verloor van Racing Genk (0-1), FC Utrecht (0-1), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2).

FRANKRIJK

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Franse Ligue 1 heeft geen doelpunten opgeleverd. Het duel tussen Bordeaux en FC Nantes eindigde in 0-0.

Bordeaux moest na twintig minuten met tien man verder na een rode kaart voor middenvelder Mehdi Zerkane. FC Nantes kon nadien niet van de numerieke meerderheid profiteren.

Het duel tussen Bordeaux en FC Nantes zou eigenlijk op zaterdag worden gespeeld, maar de vastgestelde openingswedstrijd op vrijdag tussen Olympique Marseille en Saint-Etienne moest worden uitgesteld vanwege vier besmettingen bij Marseille, de club van Kevin Strootman. Vanaf vier positieve coronatesten bij een club kan in de Ligue 1 een wedstrijd worden verplaatst.

