Formule 1 nog jaren in Imola

Het legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari keerde in 2020 terug op de kalender vanwege de coronacrisis. Ook vorig jaar werd er geracet in Imola. Dat was toen de tweede race van het seizoen – gewonnen door Max Verstappen – en dit jaar staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op 24 april als vierde race gepland.

Inmiddels heeft de Formule 1 bevestigd dat het zeker tot en met 2025 blijft racen Imola, op het beruchte circuit waar Ayrton Senna en Roland Ratzenberg in 1994 het leven lieten.

Dit jaar wacht de Formule 1-coureurs een recordaantal van 23 races, als de geschrapte Rusland wordt vervangen door een andere Grand Prix. Voor 2023 is het al zeker dat wedstrijden in China en Qatar weer op de kalender staan. De Formule 1 hoopt in de nabije toekomst ook naar Las Vegas te gaan. Met al die uitbreidingen lijkt het onontkoombaar dat er ook races zullen verdwijnen. Zo loopt het contract van Spa-Francorchamps na dit jaar bijvoorbeeld af.