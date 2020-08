PSV-coach Schmidt: ’Madueke is speciaal’

Noni Madueke, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Ritsu Doan vieren één van de drie doelpunten van Maduelke. Ⓒ BSR Agency

VERL Noni Madueke (18) kroonde zich afgelopen week op de trainingen in het Duitse Klosterpforte al tot de sensatie op het trainingskamp van PSV. Dat bevestigde hij met een hattrick in het eerste oefenduel onder Roger Schmidt tegen SC Verl: 3-0. De Engels jeugdinternational had er een helft voor nodig. „Of Noni speciaal is? Natuurlijk”, bevestigde Schmidt na de eerste weken dat hij hem onder zijn hoede heeft.