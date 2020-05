Fans in september massaal naar FOX Sports?

Toch kan FOX Sports later deze zomer nog de vruchten plukken van de coronacrisis, als een groot deel van het voetbalpubliek niet wordt toegelaten bij wedstrijden en iedereen massaal een abonnement op de betaalzender moet nemen om alle wedstrijden van zijn favoriete club te volgen.

Maarten van Rooijen, woordvoerder van FOX Sports, weet niet of er nu massale opzeggingen zijn. „Wij beschikken niet over actuele informatie omdat men een abonnement niet bij ons afsluit maar bij de tv-aanbieders. Maar we krijgen via onze eigen kanalen juist veel positieve en behulpzame reacties van supporters. Men snapt heel goed dat een abonnement op FOX Sports financieel belangrijk is voor hun cluppie. Nu nog meer dan ooit.”

FOX Sports betaalde de clubs nog miljoenen. Gewoon om het contract te honoreren of ook om de clubs te steunen?

Van Rooijen: „Dat dit juist gebeurde in een fase waarin er nog volop onzekerheid was wat betreft het kunnen uitspelen van de competitie, zegt denk ik veel over onze betrokkenheid. Wij hebben met Eredivisie Media & Marketing – waar FOX Sports het belangrijkste onderdeel van is – een bijzondere band rond het Nederlandse voetbal. Anders dan in andere landen werken wij echt met elkaar samen. Al bijna twaalf jaar leveren we op die manier een bijdrage aan de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Dat willen we nog heel lang met elkaar blijven doen, want het zijn prachtige competities.’’

Hoe bereidt FOX Sports zich voor op de nieuwe competitie op 1 september?

„Daar zijn we nu volop mee bezig. Zo onderzoeken we onder meer samen met de clubs hoe we elkaar in de voorbereiding van het nieuwe seizoen optimaal kunnen helpen. Maar de belangrijkste vraag die nog beantwoord moet worden: wanneer kan het nieuwe seizoen daadwerkelijk van start? En met hoeveel clubs, want ineens is een Eredivisie met twintig clubs nog niet uit te sluiten. We volgen het allemaal nauwgezet en bewegen mee met alle scenario’s.”