VIDEO Verborgen gehouden auto horrorcrash Grosjean op expositie Madrid

De beelden staan bij velen op het netvlies gebrand. Grosjean ramde in de eerste ronde van de Grote Prijs van Bahrein op hoge snelheid de vangrails. Dat gebeurde nadat zijn auto in aanraking kwam met die van Daniil Kviat. De auto brak doormidden en vloog vrijwel meteen in brand. Na exact 28 seconden kwam Grosjean uit de vlammenzee tevoorschijn. Hij had slechts brandwonden aan zijn handen opgelopen.

„Het was in mijn ogen een zware crash, maar ik besefte op dat moment niet wat de impact was en hoe heftig het er van buitenaf uitzag”, geeft Grosjean aan in een persoonlijke herinnering. „Het besef kwam later, toen ik zelf de beelden zag. Mijn vrouw en kinderen en ook mijn vader keken naar de race en zij zullen zich die crash hun hele leven herinneren. Dat verschrikkelijke wachten om iets te zien van mij.”

Grosjean vertelt dat hij zijn hoofdsteun moest breken door er met zijn helm tegenaan te beuken. Pas toen kon hij vanuit zijn stoeltje gaan staan. Vervolgens trok hij zo hard als hij kon zijn voet uit zijn linkerschoen, die klem zat. „De cockpit en halo waren nog heel, zoals ook de bedoeling is. Die hebben ook mijn leven gered”, aldus de Fransman, voor wie de race in Bahrein meteen zijn laatste was in de Formule 1. Hij kon door de brandwonden aan zijn handen de laatste races van het seizoen niet rijden en had geen contract voor het jaar erna.

De crash leidde tot een brede discussie over de veiligheid van de coureurs en de circuits. De tentoonstelling is volgens de Formule 1 gewijd aan „de pioniers die in de geschiedenis van de Formule 1 offers hebben gebracht om de veiligheid van de sport te verbeteren.”