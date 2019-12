’Eerste helft’ WK darts: sensatie, spektakel en dramatiek

Fallon Sherrock is na twee zeges dé publiekslieveling in Ally Pally. Ⓒ PDC/LAWRENCE LUSTIG

Na elf dagen non-stop pijlen gooien is het nu even drie dagen ’rust’ op het WK darts. Balen voor de liefhebbers, maar een mooi moment om even terug te blikken op al het spektakel dat er de afgelopen anderhalve week te zien is geweest in het Londense Alexandra Palace.