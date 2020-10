Transferoverzicht: Ludovit Reis gaat verder in 2e Bundesliga

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindigden en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

ZATERDAG 3 OKTOBER

Ludovit Reis maakt seizoen af bij VfL Osnabrück

13.24 uur: Ludovit Reis speelt het aankomende seizoen niet in blauw-rood, maar in paars-wit. De 20-jarige middenvelder wordt door Osnabrück, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, tot aan het eind van het seizoen gehuurd van FC Barcelona.

Sportief directeur Benjamin Schmedes is blij met de komst van de Nederlander. „Reis kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en geeft onze ploeg meer flexibiliteit”, aldus Schmedes op de clubsite. „Hij heeft een goede opleiding genoten en onderscheidt zich met zijn kwaliteit om ballen te veroveren. En ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al de nodige internationale ervaring opgedaan bij zijn vorige clubs en bij de jeugdelftallen van Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zich als speler positief kan ontwikkelen bij Osnabrück in de 2e Bundesliga.”

Reis doorliep voor een groot deel de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte in 2017 op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor het eerste elftal. Hij speelde 50 wedstrijden in de Eredivisie, voordat hij in 2019 de overstap maakte naar FC Barcelona. Reis zat een aantal keer bij de wedstrijdselectie van Barcelona, maar speelde zijn wedstrijden bij het B-elftal van de Catalanen. Tevens is Reis een vaste waarde bij Jong Oranje.

VRIJDAG 2 OKTOBER

VVV huurt Kroaat Coric van AS Roma

20.14 uur: Ante Coric gaat bij VVV voetballen. De 23-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van AS Roma. VVV heeft de optie om hem na dit seizoen te kopen.

Coric kwam in de jeugd uit voor Red Bull Salzburg en Dinamo Zagreb. In 2014 debuteerde hij in het eerste elftal van Dinamo, waarna hij vier jaar later de overstap naar AS Roma maakte. Vorig seizoen voetbalde Coric, die deel uitmaakte van de selectie van Kroatië bij het EK van 2016, op huurbasis bij Almeria in Spanje.

„Ante heeft ontegenzeggelijk veel talent. Hij heeft op jonge leeftijd op hoog niveau zijn debuut gemaakt en heeft daarna de stap gemaakt naar het buitenland. Een club als Roma heeft zo’n brede selectie en legio keuzemogelijkheden. Daar moet je écht van goede huize komen om je meteen te kunnen profileren”, zegt Stan Valckx, technisch manager van VVV.

Wouter Burger op huurbasis van Feyenoord naar Sparta

17.21 uur: Sparta neemt Wouter Burger op huurbasis over van Feyenoord. De 19-jarige middenvelder zal maandag aansluiten bij de A-selectie van trainer Henk Fraser en speelt de rest van het seizoen in het rood-wit gestreept.

Directeur betaald voetbal Henk van Stee: „Met Wouter Burger halen we een multifunctionele middenvelder binnen die zorgt voor meer mogelijkheden in onze selectie na het vertrek van Mohamed Rayhi. Omdat hij op meerdere posities inzetbaar is vergroten we ook de concurrentie onderling.”

De TD hoopt dat dit niet het laatste wapenfeit is op de transfermarkt voor Sparta. „Onze wens is dat we nog een aanvaller toevoegen aan de selectie. Dat is de komende dagen onze prioriteit, maar we zijn hierbij ook afhankelijk van de andere partijen”, aldus Henk van Stee.

ADO huurt Del Fabro van Juventus

12.54 uur: ADO Den Haag haalt defensieve versterking uit Italië. De Eredivisieclub huurt verdediger Dario Del Fabro voor een jaar van Juventus. De 25-jarige Italiaan ondertekende in 2017 een zesjarig contract in Turijn, maar tot een debuut in de hoofdmacht van de ’Oude Dame’ kwam het nog niet. Del Fabro werd de afgelopen jaren steeds uitgeleend.

„We zijn heel tevreden dat we nog een centrale verdediger kunnen presenteren in de laatste week van de transferwindow”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. „Dario zorgt ervoor dat wij achterin wat ruimer bezet zijn na het vertrek van onder anderenTom Beugelsdijk.” ADO is na drie wedstrijden nog puntloos in de eredivisie.

Del Fabro is geboren op Sardinië en ging daar voetballen bij Cagliari. De voormalige Italiaanse jeugdinternational speelde de afgelopen jaren op huurbasis al in Engeland, Schotland en in eigen land.

Concurrent extra voor Bergwijn bij Spurs

09.07: Steven Bergwijn heeft er bij Tottenham Hotspur weer een concurrent bij. De Engelse club huurt de Braziliaanse aanvaller Carlos Vinicius voor een jaar van Benfica. Spurs bedong ook een optie tot koop. Volgend jaar kan de club de 25-jarige Braziliaan voor 45 miljoen euro overnemen van Benfica.

Carlos Vinicius was vorig seizoen gedeeld topscorer van de Portugese competitie met achttien doelpunten. Zijn ploeggenoot Pizzi en de Iraniër Mehdi Taremi van Rio Ave kwamen ook tot dat aantal. De Braziliaan speelde eerder voor onder meer Napoli en AS Monaco, maar daar kon hij weinig indruk maken.

Bij Tottenham Hotspur is Harry Kane de vaste spits, vaak met Son Heung-min naast zich. Oud-PSV’er Bergwijn moet het vooralsnog hebben van invalbeurten. Trainer José Mourinho had behoefte aan een extra aanvaller vanwege het drukke programma van de Spurs. De Londense club versterkte zich eerder ook al met Gareth Bale, maar de Welshman is vanwege een blessure voorlopig niet inzetbaar.

DONDERDAG 1 OKTOBER

Xandro Schenk naar Saudi-Arabië

22.51 uur: FC Twente-speler Xandro Schenk vervolgt per direct zijn carrière bij Al Batin in Saudi- Arabië. Hij moet alleen nog medisch worden gekeurd. Schenk had nog een contract tot aan het einde van dit seizoen in Enschede.

Ook Mo Rayhi van Sparta maakte eerder al bekend dat hij naar Al Batin verkast. Schenk zegt op de website van Twente over zijn transfer: „Ik heb uiteraard een dubbel gevoel bij het vertrek, we zijn goed begonnen en ik heb tot nu toe alles gespeeld. Soms komt er echter iets op je pad, waarvan je denkt ’Waarom niet?’ Ik wilde nog graag een keer naar het buitenland en dan is dit een mooie mogelijkheid, het is ook een avontuur. Ik sluit direct na het weekend al aan bij de nieuwe ploeg. Ik dank de club en de supporters voor de paar fijne jaren in Twente. In mijn eerste jaar keerden we, nadat de club gedegradeerd was, meteen terug in de Eredivisie. Het feest dat we toen met de supporters hebben gevierd zal ik niet snel vergeten.”

Heerenveen ziet Noors talent voor AC Milan kiezen

13.53 uur: AC Milan heeft het Noorse talent Jens Petter Hauge aangetrokken. De 20-jarige vleugelspits komt over van Bodø/Glimt en ondertekende in San Siro een contract tot de zomer van 2025. Hauge stond ook in de belangstelling van sc Heerenveen, maar de Friese club was gezien toen Milan interesse toonde.

Hauge speelde onlangs al in San Siro, de thuishaven van Milan. Hij moest het met Bodø/Glimt in de derde voorronde van de Europa League afleggen tegen de ’Rossoneri’ (3-2). Hauge kwam wel tot scoren en maakte zoveel indruk op de Italiaanse clubleiding dat hij nu overstapt naar Milaan.

Het talent maakte dit seizoen in de Noorse competitie al veertien doelpunten voor Bodø/Glimt, dat onbedreigd aan kop gaat en afkoerst op de eerste landstitel uit de clubhistorie.

VVV-Venlo huurt Franse middenvelder Machach van Napoli

11:15 uur VVV-Venlo huurt de Fransman Zinédine Machach tot het einde van het seizoen van Napoli. De Limburgers hebben tevens een optie tot koop bedongen op de 24-jarige middenvelder.

„Zinédine is een creatieve middenvelder die beschikt over inzicht en oog heeft voor de steekpass. Bij Toulouse en Napoli heeft hij natuurlijk een fantastische leerschool gehad”, aldus technisch manager Stan Valckx. „Daarnaast heeft hij in de Ligue 1 in Frankrijk én de Serie B in Italië de nodige wedstrijden gespeeld. Met die ervaring is deze nog relatief jonge middenvelder de benodigde versterking op het middenveld.”

Machach speelde in de jeugd voor de Franse clubs AS Cannes, Olympique Marseille en Toulouse. Bij Toulouse debuteerde hij in mei 2015 in de Ligue 1. In januari 2018 stapte Machach over naar Napoli, dat hem de afgelopen anderhalve jaar verhuurde aan Carpi, Crotone en Cosenza.

WOENSDAG 30 SEPTEMBER

Paqueta verruilt AC Milan voor Olympique Lyon

19.52 uur: De Braziliaanse international Lucas Paqueta verruilt AC Milan voor Olympique Lyon. De Franse club heeft 20 miljoen euro betaald voor de middenvelder, die een vijfjarig contract heeft getekend.

De 23-jarige Paqueta, inmiddels elfvoudig international, kwam in januari over van Flamengo naar AC Milan. Hij wist bij de Italiaanse club geen vaste waarde te worden.

„Ik wens hem alle geluk. Hij is een uitstekende voetballer en ik heb hem gezegd vooral geloof in zijn eigen kwaliteiten te houden”, zei Milan-coach Stefano Pioli.

Van Hooijdonk door bij NAC

17.19 uur: Het was de afgelopen weken een heet hangijzer bij NAC Breda, maar Sydney van Hooijdonk heeft besloten de club trouw te blijven en met de Bredase club op jacht te gaan naar promotie naar de Eredivisie.

Van Hooijdonk was aanvankelijk van plan om de club de rug toe te keren, omdat hij te weinig vertrouwen voelde, maar manifesteerde zich de afgelopen weken zeer overtuigend met vier belangrijke doelpunten en twee assists in vier wedstrijden.

NAC is daarop in gesprek gegaan met de zoon van clublegende Pierre van Hooijdonk, waardoor de jeugdige spits van gedachten is veranderd en de Bredase club trouw is gebleven.

Willem II huurt Romeny van NEC

12:20 uur Willem II versterkt zich met Ole ter Haar Romeny van NEC. De 20-jarige aanvaller wordt in eerste instantie voor één seizoen gehuurd, maar Willem II heeft wel een optie tot koop bedongen.

Deze constructie hanteerden NEC en Willem II eerder ook bij Mike Trésor Ndayishimiye, die als huurling in Tilburg zoveel indruk maakte, dat Willem II hem definitief overnam.

Ter Haar Romeny, die als voetballer alleen het tweede deel van zijn achternaam gebruikt, is een door NEC zelf opgeleide speler, die al sinds 2011 bij de club zit, nadat hij was gescout bij DVOL in Lent.

Chelsea verhuurt middenvelder Barkley aan Aston Villa12:00 uur Chelsea verhuurt Ross Barkley de rest van dit seizoen aan Aston Villa. De 26-jarige middenvelder kon onder trainer Frank Lampard niet op een basisplaats rekenen en moest het vooral met invalbeurten doen.

Barkley stapte begin 2018 van Everton over naar Chelsea. In 86 wedstrijden maakte hij 11 doelpunten. Barkley is 33-voudig Engels international.

Aston Villa is goed aan het seizoen begonnen en heeft na 2 duels 6 punten.

DINSDAG 28 SEPTEMBER

Leicester City koopt verdediger Fofana voor ruim 40 miljoen euro

21.25 uur: Leicester City heeft zich versterkt met Wesley Fofana. De 19-jarige verdediger komt over van Saint-Étienne, dat ruim 40 miljoen euro voor hem ontvangt.

Fofana moet nog wel medisch gekeurd worden, zo meldt Leicester City. De Franse verdediger arriveerde vijf jaar geleden in de jeugdopleiding van Saint-Étienne. Hij wordt in Frankrijk gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie.

Leicester City is het seizoen goed begonnen. De club is na drie duels nog zonder puntenverlies in de Premier League.

Troost-Ekong naar Watford

18.42 uur: William Troost-Ekong vervolgt zijn loopbaan bij het Engelse Watford. Hij ondertekende dinsdag een vijfjarig contract bij de club die afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde.

De 27-jarige Troost-Ekong is geboren in Haarlem, als zoon van een Nederlandse moeder en Nigeriaanse vader. De verdediger speelde de afgelopen seizoenen voor Udinese in de Serie A. Troost-Ekong is international van de Nigeriaanse nationale voetbalploeg.

De verdediger speelde in Nederland voor FC Groningen en FC Dordrecht.

MAANDAG 27 SEPTEMBER

Eintracht bevestigt komst Hrustic van FC Groningen

21.25 uur: Ajdin Hrustic verlaat FC Groningen voor Eintracht Frankfurt. De middenvelder uit Australië heeft een contract voor drie jaar ondertekend, zo meldt zijn nieuwe Duitse club.

De 24-jarige Hrustic kwam vier jaar geleden naar FC Groningen. Eintracht Frankfurt betaalt zo’n 1 miljoen euro voor hem, zo weten verschillende media.

Union Berlin huurt doelman Karius van Liverpool

18.24 uur: Doelman Loris Karius vervolgt zijn loopbaan bij 1. FC Union Berlin in de Bundesliga. De 27-jarige keeper komt op huurbasis over van Liverpool, waar hij geen speeltijd meer kreeg na zijn blunders van twee jaar geleden in de finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3).

Karius moet bij Union Berlin concurreren met Andreas Luthe. Liverpool verhuurde de Duitse keeper de afgelopen twee seizoenen aan het Turkse Besiktas.

Eerste Israëlische voetballer onder contract bij Arabische club

13.38 uur: Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Arabische club een Israëlische voetballer gecontracteerd. Diaa Sabia, een 28-jarige aanvallende middenvelder, verhuist voor 2,5 miljoen euro van Guangzhou R&F, de Chinese club van trainer Giovanni van Bronckhorst, naar Al-Nasr.

De voetbalclub uit hoofdstad Dubai van de Verenigde Arabische Emiraten heeft al beelden online gezet van Sabia in het Al-Maktoumstadion. De voetballer werd geboren in het noorden van Israël en is van Palestijnse komaf.

De bijzondere transfer lijkt een direct resultaat van de akkoorden die onlangs zijn gesloten tussen enerzijds Israël en anderzijds de Golfstaten Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Onder toeziend oog van de Amerikaanse president Donald Trump normaliseerden de Arabische landen hun relatie met Israël.

Sabia is tienvoudig international van de Israëlische nationale ploeg.

Manchester City koopt Portugese verdediger Dias van Benfica

10:14 uur Manchester City neemt centrale verdediger Rúben Dias over van Benfica. De Engelse topclub betaalt 68 miljoen euro voor de Portugese international plus een bonus van 3,6 miljoen.

Tegelijkertijd bewandelt verdediger Nicolás Otamendi de omgekeerde weg voor een bedrag van 15 miljoen euro. De 32-jarige Argentijn speelde vijf seizoenen voor City.

Dias (23) speelt sinds 2017 in de hoofdmacht van Benfica. Hij was vorig jaar basisspeler in het Portugese elftal tijdens de gewonnen finale van de Nations League tegen Oranje en werd toen uitgeroepen tot ’man of the match’.

Met de miljoenendeal hoopt de Engelse topclub haar defensieve problemen op te lossen. Zondag ging de ploeg van trainer Pep Guardiola hard onderuit in de Premier League tegen Leicester City (2-5).