VIDEO - Frimpong steelt harten met dans

Frimpong sloot zijn runs op de skeletonbaan in Zuid-Korea steevast af met enkele dansmoves en die vielen bijzonder in de smaak bij de sportfans aan de andere kant van de Noordzee. De hashtags #FrimpongDance en #FrimpongFever gingen viraal.

Na een interview met de BBC werd Frimpong donderdag gevraagd zijn dansje (VIDEO) nog één keer voor te doen. De 26-jarige Ghanees, opgegroeid in de Bijlmer, twijfelde geen moment en liet nog een keer zijn moves zien.

Frimpong eindigde in Pyeongchang als laatste op het onderdeel skeleton. Hij treurde daar echter geen moment om, aangezien hij enkele jaren geleden pas begon met de sport. Zijn grote doel is goud op de Spelen van 2022 in Peking.