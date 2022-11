Italiaan Mauro Forghieri werd 87 jaar Ferrari treurt om overlijden kampioenenmaker: ’Legendes blijven eeuwig bestaan’

Kopieer naar clipboard

Niki Lauda (links) en Mauro Forghieri. Ⓒ ANP/HH

Ferrari rouwt om de dood van Mauro Forghieri, de man die de raceauto ontwierp waarmee de Italiaanse renstal vele wereldtitels in de Formule 1 veroverde in de vorige eeuw. Forghieri is 87 jaar geworden.