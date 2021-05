’Persboycot Naomi Osaka niet alleen voor zichzelf’

Osaka, de nummer twee van de wereld, kreeg zondag van de organisatoren van Roland Garros een waarschuwing dat ze uitgesloten zal worden als ze haar boycot verder zet. Osaka zelf zegt dat ze het doet om haar mentale gezondheid op peil te houden.

„Naomi heeft de mogelijkheid om haar status te gebruiken om problemen in kaart te brengen en zaken te veranderen”, aldus Fissette aan het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens Fissette is Osaka zich ervan bewust „dat het belangrijk is om met de pers te praten”, houdt ze de boycot niet „alleen voor zichzelf” en „is ze bezorgd over enkele fundamentele kwesties.”

„In de VS willen atleten meer vrijheid op het gebied van pers”, ging de trainer verder. „Ze willen niet bestraft worden als ze zich eens een dag niet goed zouden voelen.”

Bekijk ook: Naomi Osaka mijdt pers op Roland Garros

Bekijk ook: Roland Garros dreigt Naomi Osaka uit toernooi te zetten

Verwijderde tweet

Osaka won zondag haar eersterondewedstrijd tegen de Roemeense Patricia Tig met 6-4 en 7-6 (7/4). In de tweede ronde wacht woensdag met Ana Bogdan (WTA 102) opnieuw een Roemeense.

Eerder op de dag verwijderde de organisatie van Roland Garros een bericht met een sneer naar Osaka van het officiële Twitter-account van het toernooi. In het bericht stonden foto’s van Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka en Coco Gauff tijdens hun interviews met de pers, met daarbij de tekst: „Zij hebben de opdracht begrepen.” Het was een duidelijke verwijzing naar Osaka, die juist weigert op Roland Garros aan te schuiven bij de verplichte persconferenties.

Bron: Het Nieuwsblad