Sancho voor 85 miljoen euro van Dortmund naar ManUnited

De deal is nog wel onder voorbehoud van de medische keuring. Sancho (21) is momenteel met Engeland actief op het EK. De aanvaller mocht pas één keer een paar minuten invallen van bondscoach Gareth Southgate. Engeland neemt het zaterdag in de kwartfinale in Rome op tegen Oekraïne.

Dortmund nam Sancho in 2017 over van Manchester City. De Engelsman speelde inmiddels meer dan honderd wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij 38 doelpunten maakte. Sancho won afgelopen seizoen met Dortmund de Duitse beker. Hij had nog een contract voor twee jaar bij de club. Vorig seizoen wilde Manchester United de Engelsman ook al overnemen van Dortmund, maar toen vroegen de Duitsers 120 miljoen euro. Dat bedrag wilden de 'Mancunians' niet betalen.