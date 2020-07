Herinneringen aan een zwarte Tour-dag in 1995: ’Ik wist niet dat Casartelli was overleden’

De Motorola-ploeg komt gezamenlijk over de meet in de 16e etappe. Ⓒ ANP/HH

Fabio Casartelli was niet de grootste coureur van zijn generatie. De Italiaan, de olympisch wegkampioen in 1992, had wel zijn plek verdiend in het profpeloton dat 25 jaar geleden de Tour de France reed. Op 18 juli 1995 kwam hij ten val in de Pyreneeën en verloor daarbij zijn leven. Erik Breukink zag het gebeuren, Erik Dekker en Bart Voskamp waren getuigen op afstand. Hun herinneringen, óók aan de dag erna.