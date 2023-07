World Matchplay: Gurney schakelt Cross uit

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Daryl Gurney bespeelt het publiek in Blackpool. Ⓒ Orange Pictures

Rob Cross is zaterdagavond het eerste ’grote’ slachtoffer geworden bij de World Matchplay. De winnaar van het toernooi in 2019 ging in de eerste ronde meteen onderuit tegen Daryl Gurney. ’Superchin’ was met 12-10 te sterk voor ’Voltage’.