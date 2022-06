Roeiende broers Rienks rekenen na onrecht op ’Parijs’: ’We hebben flink tegen het systeem geschopt’

Lifestyle

Mats (25) doet aan kanopolo: ’Een ruige maar ook vriendelijke sport’

Je kunt tegen een bal aan trappen of op de fiets klimmen, in de gewichten gaan hangen of de hardloopschoenen aantrekken. Maar je kunt ook voor een veel minder bekende sport gaan, zoals Mats Pel (25) uit Alkmaar. Hij is fervent kanopolo’er.