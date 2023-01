Woede bij gepasseerde darters om bekendmaking Premier League: ’Trap in m’n kl*ten’

De 28-jarige Belg Dimitri Van den Bergh kreeg maandag van de organiserende PDC een van de vier wildcards. De drie andere gelukkigen zijn Jonny Clayton (winnaar in 2021), Nathan Aspinall en Chris Dobey. Zij voegen zich bij de top vier op de wereldranglijst: wereldkampioen Michael Smith, titelverdediger Van Gerwen, Gerwyn Price en Peter Wright.

De Premier League begint donderdag (2 februari) in Belfast. Er zijn telkens op een verschillende locatie zestien speelronden voorzien (met kwartfinales, halve finales en finale), voor de play-offs met de beste vier op 25 mei in Londense O2 Arena. De prijzenpot bedraagt 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro). De winnaar krijgt 275.000 pond (ruim 320.000 euro), daarnaast is er een wekelijkse winnaarsbonus van 10.000 pond (ruim 11.000 euro).

De Premier League is geen zogenaamd ’ranking event’. Dat wil zeggen: het telt niet mee voor de wereldranglijst. Maar er valt dus wel een hoop geld te verdienen en het is een van de drie meest prestigieuze toernooien van het jaar, naast het WK en de World Matchplay. Een ticket langs je neus zien passeren, is dus bijzonder pijnlijk.

„Ik ben aangedaan door het feit dat ik niet mee mag doen aan de Premier League”, reageerde Joe Cullen. De Engelsman won vorig jaar de Masters en haalde bij zijn PL-debuut meteen de finale, waarin hij een matchdart miste tegen Van Gerwen. „Als ik eerlijk ben, vind ik het ook helemaal niet gerechtvaardigd. Het is zelfs een trap in mijn kl*ten! Maar ik ben niet de enige speler die zich genaaid voelt. Ik voelde dat ik nog een kans verdiende nadat ik op 1 millimeter van eindwinst kwam. Het is al een zware dag geweest.”

Ook Luke Humphries voelt zich in de aap gelogeerd. De nummer vijf van de wereld leek zo ongeveer een zekerheidje voor de Premier League na een topseizoen met vijf toernooizeges en twee halve finales op majors (Grand Slam of Players Championship Finals). Maar de gewezen wereldkampioen bij de jeugd werd gepasseerd.

„Ik zal niet ontkennen dat ik enorm teleurgesteld ben dat ik niet uitgenodigd ben voor de Premier League Darts. Ik heb ontzettend hard gewerkt in 2022 om tot goede resultaten te komen: vijf rankingtitels en twee halve finales op de majors. Alles wat ik kan zeggen is dat ik enorm trots ben op mijn prestaties, ondanks het feit dat nu blijkt dat het niet genoeg was”, aldus Humphries.

Zijn vriendin Kayley, met wie de Engelsman onlangs een eerste kind kreeg, hield het bij:

En dan was er ook nog Ross Smith, de winnaar van het voorbije Europees kampioenschap en dat bij zijn debuut. Ook hij ventileerde zijn frustratie. „Als de regerende Europese kampioen en de man met de meeste 180-scores in de tweede helft van het seizoen, ben ik uiteraard niet goed van mijn exclusie van de Premier League. Maar ik respecteer de beslissing en wens alles spelers het beste.”

In een video maakte Matthew Porter, de grote man bij de PDC, bekend hoe de selectiecommissie tot de uiteindelijke beslissing kwam.

„Dit zorgt altijd voor heel wat debat”, klinkt het. „Dit jaar was dat nog meer dan anders vanwege de vele kandidaten voor die wildcards. In sommige jaren was het relatief makkelijk om het veld samen te stellen, maar nu waren er heel wat darters die voelden dat ze kans maakten. Al waren er daar ook bij die maar een halve kans hadden. We hebben alle kandidaten geanalyseerd op basis van de resultaten van de voorbije twaalf maanden en alle opties bekeken, maar we weten op voorhand al dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen.”

„In het verleden hebben we er spelers ingestoken die er nog niet helemaal klaar voor waren”, aldus Porter. „Kijk naar Michael Smith. Dat was een ramp, zijn eerste Premier League. We moeten er dus zeker van zijn dat de timing goed zat, want het is zestien of zeventien weken volle bak. Met reizen, hotels, media-aandacht, kritiek, wedstrijden voor 10.000 fans… Dat is niet eenvoudig en daar moeten spelers klaar voor zijn. We willen mannen die de voorbije maanden constant de beslissende fases van tv-toernooien hebben gehaald. Als je dan kijkt naar Clayton, Aspinall en Van den Bergh, dan kom je bij zo’n spelers uit, en zelfs in de voorbije jaren.”

Porter liet ook nog weten dat er nagedacht wordt over een terugkeer naar de bekendmaking van het Premier League-veld vlak na het WK en dus niet meer na de Masters.

