’Dylan Groenewegen moet negen maanden aan kant blijven’

Met dat zware verdict komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid over de straf die de Amsterdammer stond te wachten na de verschrikkelijke gebeurtenis. Sportief directeur Merijn Zeeman van de WorldTour-formatie reageerde vorige week, toen hij werd geconfronteerd met de geruchten over de lange schorsing, met de woorden: „Als dat waar is, betekent dat een flinke klap. Ik hoop dat we snel duidelijkheid krijgen, want de UCI heeft wel heel lang gezwegen over deze zaak. Het gaat erom dat Fabio volledig is hersteld, dat Dylan het een plek kan geven, de bladzijde kan omslaan en weer vrij naar de toekomst kan kijken. Want het moge duidelijk zijn: het is voor iedereen een superzware tijd. We moeten allemaal weer verder kunnen.”

Negen maanden aan de kant: dat houdt in dat Groenewegen op 6 mei weer een rugnummer kan opspelden. Dat is twee dagen voor de start van de Giro d’Italia, maar op dit moment is het onbekend wat zijn programma zal zijn in het nieuwe seizoen. Bovendien moet worden afgewacht of de hele corona-problematiek tegen die tijd achter de rug is. Wanneer de internationale wielrenunie de straf bevestigt, volgen er verder geen interne disciplinaire maatregelen tegen de spurter. „Die zijn er in feite nu al, omdat Dylan sinds Polen geen wedstrijd meer heeft mogen rijden van ons. We gaan hem zeker niet dubbel straffen”, aldus Zeeman.