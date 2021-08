De opmerkelijkste medailles: veelvraten en Britse feestdag

De veelvraten

Wie de Olympische Spelen van 2008 nog in het achterhoofd heeft - met Michael Phelps die in Peking liefst acht keer goud won - weet dat het niet ongebruikelijk is, dat de veelwinnaars uit het zwembad komen. Zo ook deze editie. De Australische Emma McKeon mocht het vaakst het podium op komen. Ze nam de olympische titels op de 100 meter vrije slag, de 4x 100 meter vrije slag, de 4x 100 meter wisselslag en de 50 meter vrije slag naar huis. Daarnaast waren er ook drie bronzen medailles.

Caeleb Dressel op weg naar weer een olympische titel. Ⓒ ANP/HH

Caeleb Dressel werd twee keer minder vaak gehuldigd, maar wel elke keer als winnaar van het goud. De Amerikaan was de beste op zowel de 100 meter vlinder- als vrije slag, de 4x 100 meter vrije slag, 4x 100 meter wisselslag en de 50 meter vrije slag. Opvallend is dat Dressel nu zeven medailles heeft behaald op Olympische Spelen (Rio de Janeiro en Tokio) en alle zeven blinken ze van het goud.

Allyson Felix heeft haar elftal compleet. Ⓒ ANP/HH

Een compleet elftal

Atlete Allyson Felix pakte in Tokio goud op de 4x 400 en brons op de individuele 400 meter. Daarmee is de Amerikaanse nu goed voor elf medailles, die ze sinds de Olympische Spelen van Athene 2004 bijeen heeft gelopen. Geen andere vrouw heeft zoveel eremetaal vergaard op de atletiekbaan. Bovendien is haar set kleuren nu compleet, want na deze Spelen heeft Felix zeven keer goud, drie keer zilver en één keer brons gewonnen.

Van Barcelona tot Tokio

We moeten 29 jaar terug in de tijd voor de eerste gouden plak van Isabell Werth. De Duitse dressuurkoningin doet nu nog altijd van zich spreken. De 52-jarige Werth won alweer op een zesde editie van de Olympische Spelen goud. Sinds de editie van 1992 in Barcelona pakte ze op Athene 2004 en Londen 2012 na steeds goud in de landenwedstrijd. Al die keren was er zilver op de individuele dressuur, behalve in 1996. In Atlanta won ze ook goud op de individuele kuur. Werth is de derde atleet ooit die op zes verschillende Spelen een olympische titel wint.

Isabell Werth Ⓒ ANP/HH

Minder succesvol, maar niet minder bewonderenswaardig is de prestatie van Nino Salukvadze. De Georgische was voor de negende keer present op de Olympische Spelen. Al in Seoul 1988 was ze erbij en ook nu was de 52-jarige Salukvadze. In negen deelnames was ze goed voor een keer goud, een keer zilver en een keer brons.

Britse feestdag

23 maart moet in Groot-Brittannië misschien maar omgedoopt worden tot de nationale dag van de topsport. Op die dag zijn namelijk hardloper Mo Farah, roeier Steven Redgrave en baanwielrenner Jason Kenny geboren. Drie van de succesvolste olympiërs uit de historie. Farah werd viermaal olympisch kampioen, Redgrave was goed voor vijf keer goud (op vijf verschillende Spelen) en een keer brons en Kenny heeft sinds deze week zeven gouden plakken en twee zilveren op zijn schoorsteenmantel staan.

Jason Kenny Ⓒ ANP/HH

Extra opvallend aan 23 maart is, dat dat betekent dat de drie zo rond 23 juni verwekt moeten zijn. En laat die dag nu net International Olympic Day zijn, waarop de oprichting van de moderne Olympische Spelen wordt gevierd.

Getrouwd met goud

Kenny keert huiswaarts uit Tokio met een nieuwe gouden plak en een zilveren. Maar hij is niet de enige thuis die wat te vertellen heeft over zijn prestaties in Japan. Zijn vrouw Laura Kenny behaalde in het baanwielrennen net als hij een keer goud en een keer zilver. Op eerdere Spelen won ze al vier keer goud. Zodoende is huize Kenny goed voor twaalf olympische titels. Dit zijn er meer dan landen als Ierland India, Thailand, Egypte, Marokko, Colombia en Portugal er hebben vergaard in de historie van de Olympische Zomerspelen.

Shanne Braspennincx en Jeffrey Hoogland. Ⓒ ANP/HH

Zoiets zagen we natuurlijk ook al bij de Nederlandse wielerploeg. Weliswaar niet getrouwd, maar een stel zijn ze wel: Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx nemen allebei een olympische titel mee naar huis. Hoogland voegde daar ook nog een zilveren medaille aan toe.

Dubbele vreugde

Gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde vreugde is dubbele vreugde. In ieder geval voor de Qatarees Mutaz Essa Barshim (30) en de Italiaan Gianmarco Tamberi (29). De hoogspringers besloten nadat ze exact gelijk waren geëindigd niet voor een jump-off te gaan, maar om het goud te delen. De twee vrienden, die beiden het nodige hebben meegemaakt door de jaren heen, waren hun emoties niet de baas nadat ze beseften wat er gebeurd was. Vooral Tamberi wist van gekkigheid niet meer waar hij het zoeken moest.

Dat vrienden samen feestvieren kwam op de marathon ook nog maar eens naar voren. De Nederlander Abdi Nageeye liep niet alleen zelf naar het zilveren, maar nam ook zijn maatje - de voor België uitkomende Bashir Abdi - mee in zijn spoor. Abdi greep daardoor het brons.