Transferoverzicht: Eerste PSV-contract voor D’Leanu Arts

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede opent als het aan de UEFA ligt op 3 augustus en zal duren tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindig(d)en en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

ZATERDAG 1 AUGUSTUS

Eerste PSV-contract voor D’Leanu Arts (17)

10:20 uur D’Leanu Arts, 17 jaar, heeft zijn eerste profcontract getekend bij PSV. De talentvolle verdediger uit Veghel zette zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022.

In 2010 kwam de toen zevenjarige Arts bij de jeugdopleiding van PSV. Vervolgens doorliep hij alle jeugdelftallen en gaat hij komend seizoen spelen in PSV onder 18. Arts keek uit naar deze dag: „Je wordt met een ander gevoel wakker dan normaal omdat het een grote dag is Dat voelt erg goed.”

VRIJDAG 31 JULI

FC Twente huurt Lazaros Lamprou

18.00 uur: FC Twente haalt Lazaros Lamprou terug naar Nederland. De Griekse aanvaller, die eerder speelde voor Fortuna Sittard, komt komend seizoen op huurbasis uit voor de club uit Enschede. FC Twente heeft bij zijn eigenlijke werkgever PAOK Saloniki een optie tot koop bedongen op de 22-jarige aanvaller. Lamprou meldde zich vrijdag in Enschede voor de medische keuring en de afronding van de huurdeal.

Lamprou is na de van FC Utrecht gehuurde Vaclav Cerny en van Ajax gehuurde Danilo Pereira de derde aanvallende versterking voor FC Twente. De tukkers hadden na de leegloop van eerder deze zomer voor de voorste linie alleen nog oud-Ajacied Queensy Menig onder contract staan. Overigens is Pereira nog niet officieel gepresenteerd, maar dat is alleen nog een kwestie van het papierwerk in orde maken. Bovenop dit drietal komt er sowieso op korte termijn nog een aanvallende versterking bij.

FC Twente contracteerde eerder ook Nathan Markelo (gehuurd van Everton), Kik Pierie (gehuurd van Ajax) en Gijs Smal (FC Volendam).

Lamprou is een Griekse jeugdinternational, die vooral goed op de flanken uit de voeten kan, en in het seizoen 2018/2019 voor Fortuna Sittard in de Eredivisie zeven goals maakte en acht assists verzorgde.

„Lamprou geeft ons meer mogelijkheden op de vleugels”, aldus technisch directeur Jan Streuer. „Hij maakte indruk in zijn jaar dat hij voor Fortuna Sittard uitkwam, hij is een heel behendige speler. We hopen en verwachten straks een nog betere Lamprou te zien.”

Lamprou is blij met zijn transfer. „FC Twente is een grote club. Dat is een van de redenen waarom ik getekend heb, de grootte, de geschiedenis maar vooral de supporters. Ik hoop hier veel minuten te maken. Ik wil mezelf laten zien en het team helpen met goals en assists. Ik heb heel veel zin in het seizoen.”

Napoli heeft spits Osimhen binnen

16.18 uur: Napoli heeft Victor Osimhen binnen. De Italiaanse club betaalt naar verluidt 60 miljoen euro aan Lille om de Nigeriaanse spits over te nemen. Osimhen (21) maakte afgelopen seizoen in 27 wedstrijden in de Franse competitie 13 doelpunten. In de Champions League was hij twee keer trefzeker.

Lille nam Osimhen vorig jaar over van VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2018-2019 had verhuurd aan Charleroi. Voor de Belgische ploeg maakte de Nigeriaanse international twintig doelpunten.

Lille had het geld van Napoli nodig om Sven Botman te kunnen overnemen van Ajax. De 20-jarige verdediger speelde geen enkele wedstrijd in de Amsterdamse hoofdmacht. Afgelopen seizoen kwam Botman op huurbasis uit voor sc Heerenveen. Hij stapt voor zo’n 9 miljoen euro over naar Lille, dat als vierde eindigde in de Ligue 1 en zich zo kwalificeerde voor de Europa League.

Heerenveen haalt keeper Mulder terug van Swansea City

13.25 uur: SC Heerenveen heeft doelman Erwin Mulder teruggehaald. De keeper stond tussen 2015 en 2017 ook onder contract in Friesland.

De 31-jarige Mulder speelde de afgelopen jaren bij Swansea City, dat zich tevergeefs via de play-offs probeerde te verzekeren van een terugkeer naar de Premier League. Brentford was over twee duels te sterk.

„Met Erwin hebben we een zeer ervaren doelman aangetrokken. Dat was onze ambitie en dat is gelukt. Erwin kent de club, kent de eredivisie en neemt veel ervaring met zich mee vanuit Groot-Brittannië. De afgelopen weken stond hij bij de laatste duels van Swansea onder de lat en hij is dus wedstrijdfit”, aldus technisch manager Gerry Hamstra.

Voor zijn periode in Heerenveen speelde Mulder bij Feyenoord en Excelsior.

AZ verhuurt Duin seizoen aan MVV

12.49 uur: AZ verhuurt spits Jelle Duin komend seizoen aan MVV Maastricht. De 21-jarige Duin werd afgelopen seizoen al verhuurd aan FC Volendam.

„Duin is een gretige jongen die een prima opleiding heeft gehad in Alkmaar en bij FC Volendam heeft laten zien dat hij het net in de Keuken Kampioen Divisie weet te vinden. Maar hij staat ook nog aan het begin van zijn loopbaan en moet nog vlieguren maken. Die kans krijgt hij bij MVV”, zegt Ron Elsen, technisch directeur van de Limburgse club.

Afgelopen seizoen kwam Duin in Volendam tot vijf goals in veertien wedstrijden. Hij heeft nog een contract tot 2022 in Alkmaar.

DONDERDAG 30 JULI

KNVB: Tweede transferperiode in Nederlands voetbal begint woensdag

18.02 uur: De tweede transferperiode van deze zomer voor Nederlandse voetbalclubs begint woensdag en duurt tot en met dinsdag 6 oktober. De KNVB heeft dat bepaald. De transferperiode in Nederland loopt daarmee vrijwel gelijk met die in onder meer Duitsland, Spanje en Italië, waar de markt op maandag 5 oktober dicht gaat. In Engeland kunnen de clubs tot en met 16 oktober handelen in spelers.

De zomerse transferperiode van twaalf weken eindigt normaal gesproken in de meeste Europese landen op 31 augustus. Door de coronacrisis is echter alles anders. Sommige landen, zoals Nederland, beëindigden het seizoen vroegtijdig en andere landen kozen voor een herstart van hun competitie na een maandenlange coronapauze. De wereldvoetbalbond FIFA gaf Nederland en nog wat andere landen daarom toestemming om de zomerse transferperiode in tweeën te knippen. Het eerste deel was van 1 tot en met 21 juli.

Vanaf woensdag 5 augustus is de markt weer open en mogen de Nederlandse clubs hun aanwinsten ook opstellen in oefenwedstrijden en officiële duels. De Keuken Kampioen Divisie begint op 28 augustus, de eredivisie twee weken later.

Rienstra verlaat RKC na vijf jaar voor buitenlands avontuur

10:52 Daan Rienstra vertrekt bij RKC Waalwijk. De 27-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de eredivisieclub laten ontbinden omdat hij graag in het buitenland aan de slag wil. Rienstra voetbalt sinds 2015 voor RKC en speelde meer dan 150 wedstrijden.

„Toen Daan onlangs aangaf na vijf jaar RKC toe te zijn aan een nieuw buitenlands avontuur, en aan de club vroeg om mee te denken, zijn we in gesprek gegaan. Uitkomst van de gesprekken was dat voor beide partijen contractontbinding de beste optie is, zodat Daan vrij is om zijn droom na te jagen. We willen Daan onwijs bedanken voor al zijn jaren hier bij ons in Waalwijk en hem veel succes wensen in zijn verdere carrière”, zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

Rienstra kwam eerder uit voor Heracles Almelo. In de jeugd speelde hij voor zowel Ajax, AZ als Feyenoord.

10:25 uur De Graafschap heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Rick Dekker. De 25-jarige middenvelder komt over van PEC Zwolle, waar hij zes jaar lang voetbalde. De voormalig jeugdinternational, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Feyenoord, heeft bijna 100 eredivisiewedstrijden op zijn naam staan.

„Met de komst van Rick hebben wij op het middenveld weer wat meer keuze, na het wegvallen van de langdurig geblesseerde Jonathan Vergara Berrio. Rick is een ervaren speler die prima past bij onze selectie. Hij sluit per direct aan bij het trainingskamp in Wageningen”, zei manager voetbalzaken Peter Hofstede.

Dekker had bij PEC Zwolle een aflopend contract dat door de club niet werd verlengd.

WOENSDAG 29 JULI

Manchester City haalt Ferran Torres weg bij Valencia

20.55: Manchester City staat op het punt Ferran Torres over te nemen van Valencia. De nummer 2 van de Premier League gaat voor de aanvaller ongeveer 25 miljoen euro betalen, zo melden Britse media. Dat bedrag kan nog gaan oplopen, met ongeveer 12 miljoen euro.

Bij de nummer 9 van de Spaanse competitie maakte Torres (20) dit seizoen over alle competities genomen 6 doelpunten en was hij goed voor 8 assists. De jeugdinternational van Spanje gaat vermoedelijk voor 5 jaar tekenen bij City.

Torres is bij City de vervanger van Leroy Sané, die naar Bayern München is vertrokken.

PSV neemt jeugdige middenvelder Saibari over van Genk

10.40 uur PSV heeft de 19-jarige middenvelder Ismael Saibari Ben El Basra overgenomen van KRC Genk. De geboren Spanjaard met Marokkaanse ouders sluit aan bij de selectie van Jong PSV, dat uitkomt in de eerste divisie.

„Voor mij is PSV de juiste stap; het is een van de grootste clubs van Nederland en ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend”, aldus de tiener. „Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik. Het uiteindelijke doel is om PSV 1 te halen en te spelen in de eredivisie.”

Saibari is al meer dan tien jaar woonachtig in België: hij werd in 2017 door Genk overgenomen van Anderlecht. Bij Genk kwam hij afgelopen seizoen uit in de UEFA Youth League.

DINSDAG 28 JULI

10.30 uur: FC Emmen heeft de selectie versterkt met twee jeugdinternationals. De 20-jarige Duitse middenvelder Behadil Sabani trainde al wekenlang mee met de ploeg van trainer Dick Lukkien en heeft nu een contract afgedwongen. De geboren Ivoriaan Sekou Sidibe, jeugdinternational van België, komt transfervrij over van Jong PSV. Beiden tekenden voor twee jaar, met een optie op nog een seizoen.

„Tijdens de trainingen heb ik mijn stinkende best gedaan om het vertrouwen te winnen van de club en dat wordt nu beloond”, zegt Sabani, die de afgelopen jaren in de jeugd bij Borussia Mönchengladbach speelde. Hij had bij de Duitse club een aflopende verbintenis.

Sidibe (19) speelde afgelopen seizoen 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV. De vleugelspits maakte daarin zes doelpunten. „Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau”, aldus de Belg, die jarenlang deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV.

MAANDAG 27 JULI

Emmen haalt oude bekende terug naar de Eredivisie

22.10 uur: FC Emmen heeft Simon Tibbling teruggehaald naar Nederland. De 25-jarige Zweed komt over van Brøndby IF, waar hij sinds 2017 speelde. De Deense club nam hem drie jaar geleden over van FC Groningen. De middenvelder heeft in Emmen een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde seizoen ondertekend.

Tibbling won in 2015 bij FC Groningen de KNVB-beker. „Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd in Nederland. Bij FC Emmen kom ik veel oude bekenden tegen, daar houd ik van. Als je de trainer en een aantal medespelers al kent, is het altijd makkelijker om je snel thuis te voelen bij een nieuwe club. Ik heb echt het gevoel dat ik hier in een warm bad terecht ben gekomen.”

Dick Lukkien, de hoofdtrainer van FC Emmen, was enkele jaren geleden als assistent werkzaam bij FC Groningen, dat hem in 2014 overnam van Djurgardens IF.

Drukte bij Willem II: Ruiter komt, Dankerlui gaat

17.36 uur: Willem II lijkt zich te gaan versterken met PSV-doelman Robbin Ruiter. De goalie is dicht bij een transfer naar Tilburg.

Anderzijds raakt Willem II verdediger Damil Dankerlui kwijt. De rechtsback, die de gehele flank kan bestrijken, heeft getekend bij FC Groningen.

Dankerlui, op meerdere posities inzetbaar, heeft bijna 150 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld. Daarin scoorde hij zeven keer. Dankerlui, opgeleid bij Ajax, speelde de afgelopen tweeënhalf jaar bij Willem II. Hij gaat bij Groningen op zijn shirt de naam van zijn moeder dragen: Wadilie.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt: „Wij zijn blij met de komst van Damil. Hij is een atletische en snelle speler met veel voetballend vermogen. In onze beoogde speelwijze, waarin we flexibel willen zijn, past dit heel goed. Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en hij is nog relatief jong. Wij denken dat er nog veel rek in hem zit en we gaan er samen hard aan werken om dat verder te ontwikkelen.”

De noorderlingen sorteren met het aantrekken van Dankerlui voor op een transfer van Deyovasio Zeefuik naar Hertha BSC.

Liverpool raakt Lovren en Lallana kwijt

14.35 uur: De Kroatische verdediger Dejan Lovren stapt over van Liverpool naar FC Zenit. De 31-jarige Kroaat ondertekende een contract voor drie jaar bij de kampioen van Rusland. Lovren lag nog één jaar vast bij Liverpool, maar hij kreeg van de Engelse kampioen toestemming om te vertrekken. Mede vanwege de concurrentie van Virgil van Dijk kon de Kroaat niet meer op veel speeltijd rekenen.

De Kroaat speelde in zes jaar 185 wedstrijden voor The Reds, waarin hij acht doelpunten maakte. Lovren won vorig jaar met Liverpool de Champions League, dit seizoen kon de Engelse club na dertig jaar eindelijk weer eens de landstitel vieren.

Liverpool nam ook afscheid van Adam Lallana, die zijn loopbaan vervolgt bij Brighton & Hove Albion. De 32-jarige Lallana heeft voor drie jaar getekend bij de club van Davy Pröpper en Jurgen Locadia. Lallana speelde sinds 2014 voor Liverpool, dat hem zes jaar geleden voor ruim 30 miljoen euro overnam van Southampton.

„Weer een Liverpool-legende die de club verlaat”, zegt trainer Jürgen Klopp, die ook al afscheid nam van Adam Lallana. „We zeiden al: wie is nu de beste vriend van Mo Salah? Want zij waren heel ’close’. We gaan hem missen.”

De 57-voudig international, die in 2018 met Kroatië de WK-finale tegen Frankrijk verloor, speelde eerder voor Dinamo Zagreb, Olympique Lyon en Southampton.

Heerenveen huurt Belg van Anderlecht

14.19 uur: Heerenveen heeft de selectie versterkt met Sieben Dewaele. De 21-jarige middenvelder speelt komend seizoen op huurbasis voor de Friese voetbalclub. Heerenveen huurt Dewaele voor een jaar van Anderlecht.

De Belgische jeugdinternational speelde afgelopen seizoen vijftien competitiewedstrijden voor ’Paars-Wit’, bijna allemaal als basisspeler. Dewaele kwam niet meer in actie nadat hij in december met rood van het veld was gestuurd tegen Standard Luik (1-1).

„We volgen Sieben al geruime tijd. Een goede speler met veel kwaliteit”, zegt technisch manager Gerry Hamstra over de eerste zomeraanwinst van Heerenveen. „Sieben is een stabiele middenvelder, die positioneel sterk is en goed als eerste aanspeelpunt op het middenveld kan fungeren. Hij heeft daarnaast al behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau in België. Hij is een directe versterking voor onze selectie.” Dewaele stond naar verluidt ook in de belangstelling van onder meer FC Twente en NAC Breda.

Heracles neemt Duitse verdedigers op proef

13.01 uur: Heracles Almelo heeft twee Duitse verdedigers op proef. Elias Oubella en Steffen Nkansah krijgen deze week de kans om zich in Almelo te bewijzen op het trainingsveld. Het is de bedoeling dat ze zaterdag ook in actie komen tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Groningen.

„We zoeken nog naar spelers die centraal achterin kunnen spelen en gaan deze week eens rustig kijken of Elias Oubella en Steffen Nkansah in aanmerking komen”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. Heracles heeft met Frank Wormuth een Duitse trainer en bovendien enkele Duitse voetballers onder contract staan.

De 19-jarige Oubella speelt in de jeugd van 1. FC Köln. De 5 jaar oudere Nkansah, voormalig jeugdinternational van Duitsland, zit zonder club na zijn vertrek deze zomer bij Eintracht Braunschweig.

Vertonghen en Vorm nemen afscheid van Spurs

11.28 uur: Jan Vertonghen vertrekt definitief bij Tottenham Hotspur. De Belgische verdediger (33) heeft dat bevestigd op Twitter. „Mijn tijd bij de club is ten einde. Een trieste dag om vele redenen. Ik zal de vrienden missen die ik hier gemaakt heb en de staf die de club draaiende houdt, net als voetballen in het nieuwe stadion”, aldus de international.

Vertonghen speelde sinds 2012 voor de Spurs. Zijn contract liep af op 30 juni, maar hij verlengde het vanwege de coronacrisis tot en met de laatste speeldag van de Premier League. Hij heeft nog geen nieuwe club. Een terugkeer naar Ajax, waar hij speelde voor hij naar de Londense club vertrok, zit er niet in. Directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte dat eerder deze zomer al duidelijk.

Ook doelman Michel Vorm (36) verlaat Tottenham Hotspur. Hij stond, met een korte onderbreking vorig jaar, sinds 2014 onder contract. Vorm kwam als reserve niet vaak in actie bij de Londenaren. Ook de geboren IJsselsteiner heeft nog geen nieuwe club.