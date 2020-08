Transferoverzicht: Real leent Japans talent Kubo opnieuw uit, nu aan Villarreal

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindig(d)en en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

MAANDAG 10 AUGUSTUS

Real leent Japans talent Kubo opnieuw uit, nu aan Villarreal

18.16 uur: Real Madrid leent de Japanner Kubo komend voetbalseizoen opnieuw uit. De 19-jarige spelmaker gaat bij Villarreal voetballen. Real verhuurde Kubo afgelopen seizoen aan Real Mallorca. Daar maakte hij een goede indruk. Kubo kon echter niet voorkomen dat Mallorca degradeerde.

Real presenteerde in juni 2019 de nieuwe aanwinst Kubo vol trots. FC Barcelona, waar de Japanner op jonge leeftijd in de jeugdopleiding speelde, had ook belangstelling om hem terug te halen. Vanwege een berisping en een transferverbod van de Spaanse voetbalbond en wereldvoetbalbond FIFA moest het Japanse talent weg bij Barcelona.

„We hebben een van de meest veelbelovende wereldtalenten in huis gehaald”, zei Real Madrid bij de presentatie.

Kubo, die overkwam van FC Tokio, heeft nu nog een contract voor vijf jaar bij Real Madrid.

Bordeaux stuurt coach Sousa weg en stelt Gasset aan als opvolger

17.40 uur: Jean-Louis Gasset is de nieuwe trainer van Girondins Bordeaux. De 66-jarige Fransman is de opvolger van de Portugees Paulo Sousa, die maandag te horen kreeg dat hij moet vertrekken.

Gasset werkte eerder bij Bordeaux. Ruim tien jaar terug was hij assistent van hoofdcoach Laurent Blanc. Tot 2019 was hij trainer van Saint-Etienne. Daarvoor was hij ook een tijdje assistent bij Paris Saint-Germain.

Sousa was sinds april 2019 coach van Bordeaux. Hij had bij de club nog een contract tot 2022. Bordeaux stond op de twaalfde plaats in de hoogste Franse klasse toen het seizoen vanwege het coronavirus voortijdig werd beëindigd.

Feyenoord verlengt contract met Azarkan tot 2023

13.43 uur: Feyenoord is met Marouan Azarkan contractverlenging overeengekomen. De 18-jarige aanvaller zet binnenkort zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot 2023 aan de Rotterdamse club bindt.

Technisch directeur Frank Arnesen is tevreden. „Marouan laat zien alles in huis te hebben om uit te groeien tot een waardevolle buitenspeler voor Feyenoord. Hij is snel, heeft dreiging, kan een tegenstander passeren en heeft oog voor de assist. Hij is nog jong en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de komende jaren op al deze onderdelen en fysiek zal doorgroeien naar het niveau dat zowel hij als wij voor hem voor ogen hebben”, zegt hij op de site van de club.

Azarkan kwam op zijn elfde binnen bij Feyenoord Academy en doorliep alle volgende jeugdelftallen. In de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 mocht hij voor het eerst ruiken aan het eerste elftal. Hij speelde meerdere oefenwedstrijden mee en maakte zijn eredivisiedebuut tegen ADO Den Haag op 15 september 2019.

RKC versterkt zich met Argentijnse middenvelder Olsak

10.26 uur: RKC Waalwijk heeft de Argentijnse middenvelder Nicolas Olsak vastgelegd tot medio 2021. De 28-jarige speler komt transfervrij over van het Israëlische Maccabi Netanya. Olsak sluit meteen aan bij de selectie.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld: „We zijn uiteraard erg blij met de komst van Nicolas. Hij is een veelzijdige en dynamische middenvelder die goed past in de visie op voetbal zoals wij die voor ogen hebben. We heten hem dan ook van harte welkom in Waalwijk.”

Olsak begon zijn carrière bij het Amerikaanse Belmont Bruins en speelde daarna voor verscheidene clubs in Israël. Met Maccabi Netanya promoveerde hij in 2017 naar de Israëlische eredivisie.

De Argentijn is, na de komst van James Efmorfidis, Kostas Lamprou en Thierry Lutonda, de vierde nieuwe aanwinst van de Waalwijkse club voor dit seizoen.

De 27-jarige Chris David is mogelijk nog een versterking op het middenveld. Hij traint de komende periode op proef mee. De geboren Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en maakte in 2013 de overstap naar het Engelse Fulham FC. Ook speelde hij voor Go Ahead Eagles, Jong FC Utrecht en het Zuid-Afrikaanse Cape Town City.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS

FC Utrecht huurt Australische international van Manchester City

11.00 uur: FC Utrecht beschikt komend seizoen over de Australische international Daniel Arzani. De Eredivisie-club huurt de 21-jarige vleugelspits van Manchester City. De Engelse topclub haalde Arzani in 2018 weg bij het Australische Melbourne City en verhuurde hem direct voor twee jaar aan Celtic. Door een zware knieblessure kwam hij amper in actie voor de Schotse kampioen.

„Daniel is een snelle, wendbare flankspeler die op zowel links als rechts uit de voeten kan. Hij speelt met veel lef en heeft power in zijn acties, dat past bij onze club en supporters”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „We volgen Daniel al vanaf zijn tijd bij Melbourne City, waar hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal maakte. Lang leek hij onhaalbaar voor ons, maar deze transferperiode konden we eindelijk toeslaan.”

Van den Boomen naar Franse tweede divisie

10.31 uur: Branco van den Boomen vervolgt zijn loopbaan in Frankrijk. De oud-jeugdinternational gaat spelen bij Toulouse, dat op het tweede niveau uitkomt.

Van den Boomen komt over van De Graafschap, waar hij nog een contract tot de zomer van 2022 had. „Dit is erg vervelend”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. „Op zich kan het beter nu gebeuren, dan op het einde van de uitgerekte transferperiode tot 7 oktober. Stel dat dit pas begin oktober rondkomt, dan heb je serieus een probleem.”

De 25-jarige Van den Boomen kwam eerder onder meer uit voor Jong Ajax, FC Eindhoven, SC Heerenveen en Willem II.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS

Aanvaller Joosten van FC Utrecht naar FC Groningen

19:06 uur Patrick Joosten verlaat FC Utrecht voor FC Groningen. De 24-jarige aanvaller heeft overeenstemming bereikt over een driejarig contract.

Joosten speelde vijf jaar voor FC Utrecht, dat hem de afgelopen seizoen verhuurde aan VVV-Venlo en Sparta Rotterdam. Hij was daarvoor actief voor NEC.

„Hij is snel, kan iets creëren en een goal maken”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. „Precies wat we goed kunnen gebruiken als aanvulling op onze bestaande selectie. Daarnaast heeft Patrick al de nodige ervaring in het betaald voetbal en dat is met het oog op de jonge groep die we hebben een fijn aspect.”

Internazionale neemt Sánchez transfervrij over van ManUnited

11.33 uur: Internazionale heeft Alexis Sánchez transfervrij overgenomen van Manchester United. De Chileense aanvaller speelde al op huurbasis in Milaan. Sánchez heeft tot medio 2023 getekend.

De 31-jarige Sánchez kwam afgelopen seizoen tot 29 duels voor Inter en daarin was hij vier keer trefzeker. Met Inter plaatste hij zich woensdag ten koste van Getafe voor de kwartfinales van de Europa League.

Sánchez werd in 2018 door United overgenomen van Arsenal, maar in Manchester wist hij nooit te imponeren. Arsenal nam de Chileen zes jaar geleden over van FC Barcelona.

Sparta legt trainer Fraser tot medio 2022 vast

10.29 uur: Sparta Rotterdam heeft het contract van hoofdtrainer Henk Fraser opengebroken en met een seizoen verlengd. De 54-jarige Fraser heeft nu een verbintenis tot medio 2022.

„Ik heb het enorm naar mijn zin op Het Kasteel en het tekent de huidige samenwerking dat we al in zo’n vroeg stadium afspraken met elkaar maken over een contractverlenging voor nóg een extra seizoen”, aldus Fraser. „De voorbereiding is inmiddels in volle gang en ik heb vertrouwen in deze spelersgroep om Sparta het aankomende seizoen in de eredivisie te houden. Van daaruit gaan we dan weer verder werken aan de sportieve groei van de club, daar maak ik graag onderdeel van uit.”

Fraser kwam in 2018 naar Sparta. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij ADO Den Haag en Vitesse. Op het moment dat het coronavirus het seizoen onderbrak, stond Sparta op de elfde plaats.

Heracles neemt aanvaller De La Torre transfervrij over van Fulham

10.24 uur: Heracles Almelo heeft aanvaller Luca de la Torre voor twee jaar vastgelegd. Hij komt transfervrij over van Fulham. De 22-jarige De la Torre werd geboren in de Verenigde Staten, maar heeft ook een Spaans paspoort.

De la Torre doorliep alle jeugdelftallen van de Verenigde Staten en maakte op 2 juni 2018 zijn debuut voor de nationale ploeg in een duel met Ierland. Afgelopen seizoen viel hij twee keer in bij Fulham, dat afgelopen dinsdag promoveerde naar de Premier League.

„Deze club speelt graag attractief voetbal. Dat past denk ik goed bij mijn technische stijl van spelen. Daarover heb ik ook goede gesprekken gevoerd met onder meer trainer Frank Wormuth. Daar sprak vertrouwen uit. Ik kan niet wachten om te laten zien wat ik in huis heb”, zei De la Torre over zijn komst naar Almelo.

Volgens technisch directeur Tim Gilissen kan de nieuwe speler als flankspeler en als aanvallende middenvelder worden gebruikt.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS

Heerenveen presenteert verdediger Fernandez uit Uruguay

20:24 uur SC Heerenveen presenteert donderdag Joaquin Fernandez als nieuwe aanwinst. De 21-jarige verdediger uit Uruguay komt over van Atletico River Plate uit Montevideo.

Fernandez moet Sven Botman doen vergeten bij de Friese club. Die verdediger keerde deze zomer aanvankelijk terug bij Ajax maar heeft inmiddels een transfer naar het Franse Lille OSC gemaakt.

Fernandez moet nog wel medisch worden gekeurd.

Farfán vertrekt bij Lokomotiv Moskou

17.49 uur: Jéfferson Farfán vertrekt na 3,5 jaar bij Lokomotiv Moskou. De aanvaller uit Peru neemt transfervrij afscheid van de club waarmee hij een landstitel en twee nationale bekers won.

Farfán was van 2004 tot 2008 succesvol bij PSV en voetbalde later ook voor Schalke 04 en Al-Jazira. Farfán heeft nog niet laten weten of hij op zoek gaat naar een nieuwe club.

Van der Hoorn vertrekt bij Swansea City

14.48 uur: Mike van der Hoorn is op zoek naar een nieuwe club. Het aflopende contract van de 27-jarige Nederlandse verdediger wordt door Swansea City niet verlengd. Van der Hoorn speelde vier jaar lang voor Swansea, dat hem in 2016 overnam van Ajax.

Van der Hoorn kwam voor Swansea, dat in Engeland uitkomt in het Championship, tot 125 wedstrijden. Daarin maakte hij zes doelpunten. Eerder voetbalde Van der Hoorn bij FC Utrecht.

Werder Bremen wil Nederlander Chong van Manchester United huren

13.56 uur: Werder Bremen wil Tahith Chong op huurbasis van Manchester United overnemen. „Hij is snel, komt vanaf de flanken en past in ons profiel. Dit soort spelers huren van topclubs kan goed zijn voor ons, zeker in de situatie waarin we nu zitten”, zegt Frank Baumann, technisch directeur van Werder Bremen woensdag tegen de Weser-Kurier.

Chong verlengde in maart zijn aflopende contract bij Manchester United tot de zomer van 2022. De 20-jarige aanvaller, geboren op Curaçao en jeugdinternational van Jong Oranje, speelde bij de Engelse topclub top op heden veertien keer in het eerste elftal. Manchester nam Chong in 2016 over van Feyenoord.

Bij Werder Bremen zou Chong de opvolger moeten worden van voormalig Vitesse-speler Milot Rashica, die de club wil verlaten. Werder Bremen, waar ook de Nederlander Davy Klaassen voetbalt, wist zich afgelopen seizoen ternauwernood te handhaven in de Bundesliga.

Transfermarkt weer open voor Nederlandse voetbalclubs

07.00 uur: De transfermarkt is weer open voor Nederlandse voetbalclubs. De ploegen uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben tot en met dinsdag 6 oktober de tijd om spelers te kopen. De zomerse transferperiode in Europa duurt normaal gesproken twaalf aaneengesloten weken, maar is nu opgeknipt omdat de afronding van de nationale competities als gevolg van de coronacrisis zo verschillend verliep.

De KNVB besloot al in april om de competitie te beëindigen. Ook in onder meer Frankrijk en Schotland werd de competitie niet uitgespeeld. De meeste grote voetballanden besloten na een onderbreking van enkele maanden wel om het seizoen af te maken.

De Nederlandse clubs konden in de eerste drie weken van afgelopen maand al hun gang gaan op de transfermarkt. De markt is sinds woensdag weer open. De Keuken Kampioen Divisie begint op 28 augustus, de eredivisie twee weken later. De transferperiode in Nederland loopt vrijwel gelijk met die in onder meer Duitsland, Spanje en Italië, waar de markt op maandag 5 oktober dicht gaat. In Engeland kunnen de clubs tot en met 16 oktober handelen in spelers.

DINSDAG 4 AUGUSTUS

Manchester City haalt Torres weg bij Valencia

21:00 uur: Het is officieel. Manchester City heeft Ferran Torres overgenomen van Valencia. De nummer 2 van de Premier League betaalt voor de aanvaller ongeveer 25 miljoen euro

Bij de nummer 9 van de Spaanse competitie maakte Torres (20) dit seizoen over alle competities genomen 6 doelpunten en was hij goed voor 8 assists. De jeugdinternational van Spanje gaat vermoedelijk voor 5 jaar tekenen bij City.

Torres is bij City de vervanger van Leroy Sané, die naar Bayern München is vertrokken.

ADO huurt Roemeense rechtsback van Villarreal

17.27 uur: Andrei Ratiu voetbalt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. De Roemeense rechtsback komt over van het Spaanse Villarreal, waar hij nog twee jaar onder contract staat.

ADO heeft een optie tot koop op de 22-jarige jeugdinternational bedongen. „Ik ben zeer gelukkig met mijn komst naar ADO Den Haag”, zegt Ratiu over zijn overstap. „Ik zie dit als een stap vooruit. Er waren veel mogelijkheden om mijn carrière in Spanje voort te zetten, maar ik denk dat een overgang naar de Nederlandse eredivisie op dit moment de beste keuze is. Ik ga alles geven voor deze club, omdat ik het vertrouwen en de inspanning van de club om mij te halen wil terugbetalen.”

„Na het vertrek van Dion Malone, die veel op de positie van rechtsachter gespeeld heeft, was een betere bezetting op deze plek gewenst”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. „Het voordeel van Andrei is dat hij op meerdere linies aan de rechterkant kan spelen. Als hij als back speelt, is hij dan ook zeer offensief ingesteld.”

FC Utrecht verhuurt Van Rooijen aan Excelsior

17.06 uur: FC Utrecht verhuurt middenvelder Mitchell van Rooijen komend seizoen aan eerstedivisionist Excelsior. De 21-jarige jeugdinternational verlengde vorige maand zijn contract tot 2023.

„Mitchell heeft de voorbije jaren goede stappen gemaakt in zijn ontwikkeling. Hij heeft inmiddels 72 wedstrijden aan ervaring in de Keuken Kampioen Divisie in zijn bagage en zijn debuut gemaakt in het eerste elftal. Hoewel Excelsior evenals Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt, komt bij het spelen in een eerste elftal een andere dynamiek en druk kijken dan bij het spelen in een beloftenteam”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

Begin dit jaar maakte Van Rooijen zijn debuut in het eerste elftal van FC Utrecht, dat toen met 3-3 gelijkspeelde tegen PEC Zwolle.

Bij Excelsior is Marinus Dijkhuizen, voormalig trainer en speler bij FC Utrecht, de hoofdtrainer.

MAANDAG 3 AUGUSTUS

FC Twente haalt Zweedse spits

21.02 uur: FC Twente heeft zich versterkt met Alexander Jeremejeff. De 26-jarige Zweedse spits wordt gehuurd van het Duitse Dynamo Dresden, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Duitse 2.Bundesliga. FC Twente heeft een optie tot koop bedongen op de spits.

„Ik zie deze overstap naar FC Twente als een mooie kans om bij deze grote club te spelen. Ik wil hier vechten voor mijn plek en ik kijk er naar uit om in De Grolsch Veste te spelen. Ik heb een aantal video’s FC Twente op YouTube gezien, de supporters lijken me geweldig”, laat Jeremejeff weten.

Technisch directeur Jan Streuer denkt dat Jeremejeff een geschikte spits is voor FC Twente. „Het is een lange jongen van 1,90 meter, maar het is niet echt een beuker, maar een intelligente speler. Een spits, die moeilijk te bespelen is, technisch vaardig en goed in de combinatie.” Als Jeremejeff goed bevalt, heeft FC Twente de mogelijkheid om hem definitief over te nemen. „Dat gaat om een voor FC Twente betaalbaar bedrag. Deze constructie biedt mogelijkheden.”

Jeremejeff heeft één interland voor de nationale ploeg van Zweden op zijn naam staan en kwam eerder uit voor de Zweedse clubs Örgryte IF, Qviding FIF, BK Häcken en Malmö FF. De spits moet de nieuwe aanvalsleider van FC Twente worden. De club uit Enschede had de afgelopen jaren veel problemen met de invulling van de spitspositie. Vorig seizoen speelde voornamelijk middenvelder Haris Vuckic op die plek, omdat de Deense spits Emil Berggreen veel met blessures kampte.

Met Jeremejeff krijgt het FC Twente-elftal verder vorm. Eerder wist Streuer al Gijs Smal van FC Volendam over te nemen en Vaclav Cerny (Ajax), Kik Pierie (Ajax), Nathan Markelo (Everton) en Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki) te huren. Ook de komst van Danilo Pereira (die gehuurd wordt van Ajax) wordt op korte termijn afgerond. Dat hangt nog op het papierwerk.

Heracles Almelo contracteert Marco Rente

17.55 uur: Verdediger Marco Rente heeft een driejarig contract getekend bij Heracles Almelo. De 23-jarige Duitser komt over van Borussia Dortmund II. Het contract van Rente bevat een optie voor nog een seizoen.

„Heracles Almelo staat bekend als een club waar je als speler tijd en ruimte krijgt om te groeien”, zegt Rente na het tekenen van zijn contract. „Gesprekken met Tim Gilissen en trainer Frank Wormuth hebben dat bevestigd. Ik wil hier een volgende stap in mijn ontwikkeling maken en zo mijn bijdrage leveren aan de prestaties van de club.”

Technisch directeur Tim Gilissen: „Met Marco erbij hebben we de benodigde extra rechter centrale verdediger. Hij heeft de kenmerken die we zoeken op die positie. We denken dat hij het in zich heeft binnen afzienbare tijd door te groeien naar het vereiste Eredivisieniveau.”

Rente werd op 25 februari 1997 geboren in Siegen, een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdediger stond sinds 2018 onder contract bij Borussia Dortmund II. Hij speelde er 46 officiële wedstrijden.

Heerenveen raakt Frederiksen definitief kwijt

16.00 uur: sc Heerenveen raakt Emil Frederiksen definitief kwijt. De club heeft overeenstemming bereikt met SønderjyskE over een transfer. De Deense middenvelder (19) werd het afgelopen seizoen al verhuurd aan de club uit zijn vaderland.

„Emil heeft in Denemarken zijn profdebuut gemaakt en SønderjyskE tijdens zijn huurperiode overtuigd van zijn kwaliteiten”, zegt technisch manager Gerry Hamstra. Bij Heerenveen speelde Frederiksen niet in het eerste elftal.

RKC is aanvaller Sow nog steeds kwijt

15.59 uur: RKC Waalwijk is aanvaller Sylla Sow kwijt. De selectie van trainer Fred Grim begon vorige week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sow ontbrak daarbij en ook maandag stond de Gelderlander niet op het veld.

„Zijn status is dat hij er niet is”, zei de nieuwe technisch directeur Mo Allach bij FOX Sports. „In principe zou hij er moeten zijn. We proberen hier en daar wel contact te krijgen, maar dat is niet makkelijk. Ik hoop dat hij in de komende dagen wel komt.”

De 24-jarige Sow maakte afgelopen seizoen vier doelpunten in twintig competitiewedstrijden voor de club die onderaan stond toen de eredivisie als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken. De KNVB besloot geen promotie en degradatie toe te passen, waardoor RKC ondanks de uitzichtloze positie toch op het hoogste niveau mocht blijven. Sow zou in de belangstelling staan van enkele buitenlandse clubs. „Ik ben ontzettend benieuwd waarom hij er niet is. Als hij komt, gaan we eerst met elkaar om de tafel zitten om het over deze situatie te hebben.”

Douglas maakt rentree op voetbalveld

07.00 uur: Voetballer Douglas heeft zijn rentree in het betaalde voetbal gemaakt bij Go Ahead Eagles in het oefenduel met Telstar (0-0). De verdediger, geboren Braziliaan, mocht van trainer Kees van Wonderen de tweede helft invallen. Hij heeft enkele seizoenen niet meer gespeeld.

In 2010 werd Douglas met FC Twente kampioen van Nederland. Hij nam in die tijd ook de Nederlandse nationaliteit aan, om een debuut in Oranje mogelijk te maken. Daar kwam het echter niet van. Douglas traint als proefspeler mee bij de Eagles.

ZATERDAG 1 AUGUSTUS

Arteta rekent bij Arsenal op langer verblijf Aubameyang

21.37 uur: Mikel Arteta rekent erop dat Pierre-Emerick Aubameyang gaat bijtekenen bij Arsenal. Dat zei de Spaanse manager van de ’Gunners’ na de winst van de FA Cup. „Hij weet hoe ik over hem denk”, zei Arteta over zijn spits, die beide doelpunten maakte in de finale tegen Chelsea (2-1). „Ik wil de ploeg om hem heen bouwen. Ik denk dat hij ook wil blijven, het is alleen een kwestie van de deal rondkrijgen. Ja, ik denk dat hij gaat bijtekenen.”

Het contract van de 31-jarige Aubameyang bij Arsenal loopt volgend jaar af. De spits uit Gabon staat vooralsnog niet te trappelen om bij te tekenen. Aubameyang wil graag om de prijzen spelen, maar ondanks al zijn doelpunten lukt het Arsenal in de Premier League al jaren niet meer om mee te doen om de titel. De spits tekende net als vorig seizoen voor 22 doelpunten, maar toch kwam Arsenal niet verder dan de achtste plek. Dankzij winst van de FA Cup gaat de ploeg van Arteta komend seizoen toch Europa in.

Lille haalt ervaren Yilmaz als vervanger Osimhen

12.57 uur: Lille heeft Burak Yilmaz aangetrokken als vervanger voor de naar Napoli vertrokken Victor Osimhen. De 35-jarige Turkse spits komt over van Besiktas en ondertekent een 2-jarig contract bij de Franse club.

Yilmaz kwam eerder onder meer ook uit voor Fenerbahçe en Galatasaray. Voor de Turkse nationale ploeg maakte hij in 59 interlands 24 doelpunten.

Lille verkocht een dag eerder de Nigeriaan Osimhen voor 80 miljoen euro aan Napoli.

Eerste PSV-contract voor D’Leanu Arts (17)

10.20 uur D’Leanu Arts, 17 jaar, heeft zijn eerste profcontract getekend bij PSV. De talentvolle verdediger uit Veghel zette zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022.

In 2010 kwam de toen zevenjarige Arts bij de jeugdopleiding van PSV. Vervolgens doorliep hij alle jeugdelftallen en gaat hij komend seizoen spelen in PSV onder 18. Arts keek uit naar deze dag: „Je wordt met een ander gevoel wakker dan normaal omdat het een grote dag is Dat voelt erg goed.”

VRIJDAG 31 JULI

FC Twente huurt Lazaros Lamprou

18.00 uur: FC Twente haalt Lazaros Lamprou terug naar Nederland. De Griekse aanvaller, die eerder speelde voor Fortuna Sittard, komt komend seizoen op huurbasis uit voor de club uit Enschede. FC Twente heeft bij zijn eigenlijke werkgever PAOK Saloniki een optie tot koop bedongen op de 22-jarige aanvaller. Lamprou meldde zich vrijdag in Enschede voor de medische keuring en de afronding van de huurdeal.

Lamprou is na de van Ajax gehuurde Vaclav Cerny en van Ajax gehuurde Danilo Pereira de derde aanvallende versterking voor FC Twente. De tukkers hadden na de leegloop van eerder deze zomer voor de voorste linie alleen nog oud-Ajacied Queensy Menig onder contract staan. Overigens is Pereira nog niet officieel gepresenteerd, maar dat is alleen nog een kwestie van het papierwerk in orde maken. Bovenop dit drietal komt er sowieso op korte termijn nog een aanvallende versterking bij.

FC Twente contracteerde eerder ook Nathan Markelo (gehuurd van Everton), Kik Pierie (gehuurd van Ajax) en Gijs Smal (FC Volendam).

Lamprou is een Griekse jeugdinternational, die vooral goed op de flanken uit de voeten kan, en in het seizoen 2018/2019 voor Fortuna Sittard in de Eredivisie zeven goals maakte en acht assists verzorgde.

„Lamprou geeft ons meer mogelijkheden op de vleugels”, aldus technisch directeur Jan Streuer. „Hij maakte indruk in zijn jaar dat hij voor Fortuna Sittard uitkwam, hij is een heel behendige speler. We hopen en verwachten straks een nog betere Lamprou te zien.”

Lamprou is blij met zijn transfer. „FC Twente is een grote club. Dat is een van de redenen waarom ik getekend heb, de grootte, de geschiedenis maar vooral de supporters. Ik hoop hier veel minuten te maken. Ik wil mezelf laten zien en het team helpen met goals en assists. Ik heb heel veel zin in het seizoen.”

Napoli heeft spits Osimhen binnen

16.18 uur: Napoli heeft Victor Osimhen binnen. De Italiaanse club betaalt naar verluidt 60 miljoen euro aan Lille om de Nigeriaanse spits over te nemen. Osimhen (21) maakte afgelopen seizoen in 27 wedstrijden in de Franse competitie 13 doelpunten. In de Champions League was hij twee keer trefzeker.

Lille nam Osimhen vorig jaar over van VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2018-2019 had verhuurd aan Charleroi. Voor de Belgische ploeg maakte de Nigeriaanse international twintig doelpunten.

Lille had het geld van Napoli nodig om Sven Botman te kunnen overnemen van Ajax. De 20-jarige verdediger speelde geen enkele wedstrijd in de Amsterdamse hoofdmacht. Afgelopen seizoen kwam Botman op huurbasis uit voor sc Heerenveen. Hij stapt voor zo’n 9 miljoen euro over naar Lille, dat als vierde eindigde in de Ligue 1 en zich zo kwalificeerde voor de Europa League.

Heerenveen haalt keeper Mulder terug van Swansea City

13.25 uur: SC Heerenveen heeft doelman Erwin Mulder teruggehaald. De keeper stond tussen 2015 en 2017 ook onder contract in Friesland.

De 31-jarige Mulder speelde de afgelopen jaren bij Swansea City, dat zich tevergeefs via de play-offs probeerde te verzekeren van een terugkeer naar de Premier League. Brentford was over twee duels te sterk.

„Met Erwin hebben we een zeer ervaren doelman aangetrokken. Dat was onze ambitie en dat is gelukt. Erwin kent de club, kent de eredivisie en neemt veel ervaring met zich mee vanuit Groot-Brittannië. De afgelopen weken stond hij bij de laatste duels van Swansea onder de lat en hij is dus wedstrijdfit”, aldus technisch manager Gerry Hamstra.

Voor zijn periode in Heerenveen speelde Mulder bij Feyenoord en Excelsior.

AZ verhuurt Duin seizoen aan MVV

12.49 uur: AZ verhuurt spits Jelle Duin komend seizoen aan MVV Maastricht. De 21-jarige Duin werd afgelopen seizoen al verhuurd aan FC Volendam.

„Duin is een gretige jongen die een prima opleiding heeft gehad in Alkmaar en bij FC Volendam heeft laten zien dat hij het net in de Keuken Kampioen Divisie weet te vinden. Maar hij staat ook nog aan het begin van zijn loopbaan en moet nog vlieguren maken. Die kans krijgt hij bij MVV”, zegt Ron Elsen, technisch directeur van de Limburgse club.

Afgelopen seizoen kwam Duin in Volendam tot vijf goals in veertien wedstrijden. Hij heeft nog een contract tot 2022 in Alkmaar.

DONDERDAG 30 JULI

KNVB: Tweede transferperiode in Nederlands voetbal begint woensdag

18.02 uur: De tweede transferperiode van deze zomer voor Nederlandse voetbalclubs begint woensdag en duurt tot en met dinsdag 6 oktober. De KNVB heeft dat bepaald. De transferperiode in Nederland loopt daarmee vrijwel gelijk met die in onder meer Duitsland, Spanje en Italië, waar de markt op maandag 5 oktober dicht gaat. In Engeland kunnen de clubs tot en met 16 oktober handelen in spelers.

De zomerse transferperiode van twaalf weken eindigt normaal gesproken in de meeste Europese landen op 31 augustus. Door de coronacrisis is echter alles anders. Sommige landen, zoals Nederland, beëindigden het seizoen vroegtijdig en andere landen kozen voor een herstart van hun competitie na een maandenlange coronapauze. De wereldvoetbalbond FIFA gaf Nederland en nog wat andere landen daarom toestemming om de zomerse transferperiode in tweeën te knippen. Het eerste deel was van 1 tot en met 21 juli.

Vanaf woensdag 5 augustus is de markt weer open en mogen de Nederlandse clubs hun aanwinsten ook opstellen in oefenwedstrijden en officiële duels. De Keuken Kampioen Divisie begint op 28 augustus, de eredivisie twee weken later.

Rienstra verlaat RKC na vijf jaar voor buitenlands avontuur

10:52 Daan Rienstra vertrekt bij RKC Waalwijk. De 27-jarige middenvelder heeft zijn contract bij de eredivisieclub laten ontbinden omdat hij graag in het buitenland aan de slag wil. Rienstra voetbalt sinds 2015 voor RKC en speelde meer dan 150 wedstrijden.

„Toen Daan onlangs aangaf na vijf jaar RKC toe te zijn aan een nieuw buitenlands avontuur, en aan de club vroeg om mee te denken, zijn we in gesprek gegaan. Uitkomst van de gesprekken was dat voor beide partijen contractontbinding de beste optie is, zodat Daan vrij is om zijn droom na te jagen. We willen Daan onwijs bedanken voor al zijn jaren hier bij ons in Waalwijk en hem veel succes wensen in zijn verdere carrière”, zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

Rienstra kwam eerder uit voor Heracles Almelo. In de jeugd speelde hij voor zowel Ajax, AZ als Feyenoord.

10:25 uur De Graafschap heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Rick Dekker. De 25-jarige middenvelder komt over van PEC Zwolle, waar hij zes jaar lang voetbalde. De voormalig jeugdinternational, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Feyenoord, heeft bijna 100 eredivisiewedstrijden op zijn naam staan.

„Met de komst van Rick hebben wij op het middenveld weer wat meer keuze, na het wegvallen van de langdurig geblesseerde Jonathan Vergara Berrio. Rick is een ervaren speler die prima past bij onze selectie. Hij sluit per direct aan bij het trainingskamp in Wageningen”, zei manager voetbalzaken Peter Hofstede.

Dekker had bij PEC Zwolle een aflopend contract dat door de club niet werd verlengd.

WOENSDAG 29 JULI

Manchester City haalt Ferran Torres weg bij Valencia

20.55: Manchester City staat op het punt Ferran Torres over te nemen van Valencia. De nummer 2 van de Premier League gaat voor de aanvaller ongeveer 25 miljoen euro betalen, zo melden Britse media. Dat bedrag kan nog gaan oplopen, met ongeveer 12 miljoen euro.

Bij de nummer 9 van de Spaanse competitie maakte Torres (20) dit seizoen over alle competities genomen 6 doelpunten en was hij goed voor 8 assists. De jeugdinternational van Spanje gaat vermoedelijk voor 5 jaar tekenen bij City.

Torres is bij City de vervanger van Leroy Sané, die naar Bayern München is vertrokken.

PSV neemt jeugdige middenvelder Saibari over van Genk

10.40 uur PSV heeft de 19-jarige middenvelder Ismael Saibari Ben El Basra overgenomen van KRC Genk. De geboren Spanjaard met Marokkaanse ouders sluit aan bij de selectie van Jong PSV, dat uitkomt in de eerste divisie.

„Voor mij is PSV de juiste stap; het is een van de grootste clubs van Nederland en ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend”, aldus de tiener. „Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik. Het uiteindelijke doel is om PSV 1 te halen en te spelen in de eredivisie.”

Saibari is al meer dan tien jaar woonachtig in België: hij werd in 2017 door Genk overgenomen van Anderlecht. Bij Genk kwam hij afgelopen seizoen uit in de UEFA Youth League.

DINSDAG 28 JULI

10.30 uur: FC Emmen heeft de selectie versterkt met twee jeugdinternationals. De 20-jarige Duitse middenvelder Behadil Sabani trainde al wekenlang mee met de ploeg van trainer Dick Lukkien en heeft nu een contract afgedwongen. De geboren Ivoriaan Sekou Sidibe, jeugdinternational van België, komt transfervrij over van Jong PSV. Beiden tekenden voor twee jaar, met een optie op nog een seizoen.

„Tijdens de trainingen heb ik mijn stinkende best gedaan om het vertrouwen te winnen van de club en dat wordt nu beloond”, zegt Sabani, die de afgelopen jaren in de jeugd bij Borussia Mönchengladbach speelde. Hij had bij de Duitse club een aflopende verbintenis.

Sidibe (19) speelde afgelopen seizoen 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV. De vleugelspits maakte daarin zes doelpunten. „Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau”, aldus de Belg, die jarenlang deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV.

MAANDAG 27 JULI

Emmen haalt oude bekende terug naar de Eredivisie

22.10 uur: FC Emmen heeft Simon Tibbling teruggehaald naar Nederland. De 25-jarige Zweed komt over van Brøndby IF, waar hij sinds 2017 speelde. De Deense club nam hem drie jaar geleden over van FC Groningen. De middenvelder heeft in Emmen een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde seizoen ondertekend.

Tibbling won in 2015 bij FC Groningen de KNVB-beker. „Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd in Nederland. Bij FC Emmen kom ik veel oude bekenden tegen, daar houd ik van. Als je de trainer en een aantal medespelers al kent, is het altijd makkelijker om je snel thuis te voelen bij een nieuwe club. Ik heb echt het gevoel dat ik hier in een warm bad terecht ben gekomen.”

Dick Lukkien, de hoofdtrainer van FC Emmen, was enkele jaren geleden als assistent werkzaam bij FC Groningen, dat hem in 2014 overnam van Djurgardens IF.

Drukte bij Willem II: Ruiter komt, Dankerlui gaat

17.36 uur: Willem II lijkt zich te gaan versterken met PSV-doelman Robbin Ruiter. De goalie is dicht bij een transfer naar Tilburg.

Anderzijds raakt Willem II verdediger Damil Dankerlui kwijt. De rechtsback, die de gehele flank kan bestrijken, heeft getekend bij FC Groningen.

Dankerlui, op meerdere posities inzetbaar, heeft bijna 150 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld. Daarin scoorde hij zeven keer. Dankerlui, opgeleid bij Ajax, speelde de afgelopen tweeënhalf jaar bij Willem II. Hij gaat bij Groningen op zijn shirt de naam van zijn moeder dragen: Wadilie.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt: „Wij zijn blij met de komst van Damil. Hij is een atletische en snelle speler met veel voetballend vermogen. In onze beoogde speelwijze, waarin we flexibel willen zijn, past dit heel goed. Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en hij is nog relatief jong. Wij denken dat er nog veel rek in hem zit en we gaan er samen hard aan werken om dat verder te ontwikkelen.”

De noorderlingen sorteren met het aantrekken van Dankerlui voor op een transfer van Deyovasio Zeefuik naar Hertha BSC.

Liverpool raakt Lovren en Lallana kwijt

14.35 uur: De Kroatische verdediger Dejan Lovren stapt over van Liverpool naar FC Zenit. De 31-jarige Kroaat ondertekende een contract voor drie jaar bij de kampioen van Rusland. Lovren lag nog één jaar vast bij Liverpool, maar hij kreeg van de Engelse kampioen toestemming om te vertrekken. Mede vanwege de concurrentie van Virgil van Dijk kon de Kroaat niet meer op veel speeltijd rekenen.

De Kroaat speelde in zes jaar 185 wedstrijden voor The Reds, waarin hij acht doelpunten maakte. Lovren won vorig jaar met Liverpool de Champions League, dit seizoen kon de Engelse club na dertig jaar eindelijk weer eens de landstitel vieren.

Liverpool nam ook afscheid van Adam Lallana, die zijn loopbaan vervolgt bij Brighton & Hove Albion. De 32-jarige Lallana heeft voor drie jaar getekend bij de club van Davy Pröpper en Jurgen Locadia. Lallana speelde sinds 2014 voor Liverpool, dat hem zes jaar geleden voor ruim 30 miljoen euro overnam van Southampton.

„Weer een Liverpool-legende die de club verlaat”, zegt trainer Jürgen Klopp, die ook al afscheid nam van Adam Lallana. „We zeiden al: wie is nu de beste vriend van Mo Salah? Want zij waren heel ’close’. We gaan hem missen.”

De 57-voudig international, die in 2018 met Kroatië de WK-finale tegen Frankrijk verloor, speelde eerder voor Dinamo Zagreb, Olympique Lyon en Southampton.

Heerenveen huurt Belg van Anderlecht

14.19 uur: Heerenveen heeft de selectie versterkt met Sieben Dewaele. De 21-jarige middenvelder speelt komend seizoen op huurbasis voor de Friese voetbalclub. Heerenveen huurt Dewaele voor een jaar van Anderlecht.

De Belgische jeugdinternational speelde afgelopen seizoen vijftien competitiewedstrijden voor ’Paars-Wit’, bijna allemaal als basisspeler. Dewaele kwam niet meer in actie nadat hij in december met rood van het veld was gestuurd tegen Standard Luik (1-1).

„We volgen Sieben al geruime tijd. Een goede speler met veel kwaliteit”, zegt technisch manager Gerry Hamstra over de eerste zomeraanwinst van Heerenveen. „Sieben is een stabiele middenvelder, die positioneel sterk is en goed als eerste aanspeelpunt op het middenveld kan fungeren. Hij heeft daarnaast al behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau in België. Hij is een directe versterking voor onze selectie.” Dewaele stond naar verluidt ook in de belangstelling van onder meer FC Twente en NAC Breda.

Heracles neemt Duitse verdedigers op proef

13.01 uur: Heracles Almelo heeft twee Duitse verdedigers op proef. Elias Oubella en Steffen Nkansah krijgen deze week de kans om zich in Almelo te bewijzen op het trainingsveld. Het is de bedoeling dat ze zaterdag ook in actie komen tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Groningen.

„We zoeken nog naar spelers die centraal achterin kunnen spelen en gaan deze week eens rustig kijken of Elias Oubella en Steffen Nkansah in aanmerking komen”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. Heracles heeft met Frank Wormuth een Duitse trainer en bovendien enkele Duitse voetballers onder contract staan.

De 19-jarige Oubella speelt in de jeugd van 1. FC Köln. De 5 jaar oudere Nkansah, voormalig jeugdinternational van Duitsland, zit zonder club na zijn vertrek deze zomer bij Eintracht Braunschweig.

Vertonghen en Vorm nemen afscheid van Spurs

11.28 uur: Jan Vertonghen vertrekt definitief bij Tottenham Hotspur. De Belgische verdediger (33) heeft dat bevestigd op Twitter. „Mijn tijd bij de club is ten einde. Een trieste dag om vele redenen. Ik zal de vrienden missen die ik hier gemaakt heb en de staf die de club draaiende houdt, net als voetballen in het nieuwe stadion”, aldus de international.

Vertonghen speelde sinds 2012 voor de Spurs. Zijn contract liep af op 30 juni, maar hij verlengde het vanwege de coronacrisis tot en met de laatste speeldag van de Premier League. Hij heeft nog geen nieuwe club. Een terugkeer naar Ajax, waar hij speelde voor hij naar de Londense club vertrok, zit er niet in. Directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte dat eerder deze zomer al duidelijk.

Ook doelman Michel Vorm (36) verlaat Tottenham Hotspur. Hij stond, met een korte onderbreking vorig jaar, sinds 2014 onder contract. Vorm kwam als reserve niet vaak in actie bij de Londenaren. Ook de geboren IJsselsteiner heeft nog geen nieuwe club.