Premium Het beste van De Telegraaf

Afgang compleet voor volleyballers Oranje: ’Een raadsel waar het aan ligt’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Zelfs Oranje-sterspeler Nimir Abdelaziz (14) slaagt er maar mondjesmaat in om het ijzersterke blok van Oekraïne te verschalken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Inpakken en zo snel mogelijk wegwezen. Na een uitstekende groepsfase hadden de Nederlandse volleybalmannen een uitgelezen kans om op het WK in Polen en Slovenië een grootse prestatie te leveren, maar in plaats daarvan zakten ze maandagavond al in de achtste finales massaal door het ijs. Het laaggeplaatste Oekraïne liet Oranje er in Ljubljana wel héél slecht uitzien: 0-3.