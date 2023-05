Keeper Maarten Stekelenburg (40) stopt en neemt zondag afscheid van Ajax-publiek

Stekelenburg debuteerde op 11 augustus 2002 voor Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV met 3-1-winst. Met Ajax won de doelman uiteindelijk vijf landstitels, vier KNVB-bekers en vier keer de Johan Cruijff Schaal. Hij stond 311 keer onder lat voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Stekelenburg speelde ook bij onder meer AS Roma, Fulham, Southampton en Everton. Hij speelde 63 interlands in het Nederlands elftal.

EK 2021

De in Haarlem geboren Stekelenburg gold dit seizoen als derde doelman achter Geronimo Rulli en Remko Pasveer. Hij kwam nog geen minuut in actie voor de ploeg. Ook vorig seizoen speelde hij nauwelijks. Hij miste een groot deel vanwege een heupoperatie, die hem van liesklachten af moest helpen.

Stekelenburg doorliep de jeugdopleiding van Ajax en keepte in de periode van 2002 tot en met 2011 voor het eerste elftal. Hij keerde na zijn jaren in het buitenland in de zomer van 2020 terug bij Ajax. Aanvankelijk als reservedoelman, maar door de dopingschorsing van André Onana promoveerde hij naar de positie als eerste keeper. Het leidde ook tot een rentree in Oranje. Toenmalig bondscoach Frank de Boer nam hem mee naar het EK van 2021. Stekelenburg keepte ook de verloren WK-finale van 2010 in Zuid-Afrika.