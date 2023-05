Keeper Maarten Stekelenburg (40) stopt en neemt zondag afscheid van Ajax-publiek

Stekelenburg debuteerde op 11 augustus 2002 in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV: 3-1-winst. Met Ajax won de doelman uiteindelijk vijf landstitels, vier KNVB Bekers en vier keer de Johan Cruijff Schaal. Tot dusver stond Stekelenburg 311 keer onder lat voor Ajax 1.

Ajax - FC Utrecht begint zondag om 14:30 uur in de Johan Cruijff ArenA. Stekelenburg speelde ook bij onder meer AS Roma, Fulham, Southampton en Everton. Hij speelde 63 interlands in het Nederlands elftal en stond tijdens de WK-finale van 2010 onder de lat.