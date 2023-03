Eringa officieel benoemd als rvc-voorzitter Ajax: ’Nu spoedig geschikte voetbalcommissaris vinden’

Ajax meldde eind januari al dat Eringa als voorzitter van de raad van commissarissen aan de slag gaat. De voormalig president-directeur van ProRail genoot de steun van de ondernemingsraad van de landskampioen en de vereniging Ajax als grootaandeelhouder. Zijn benoeming werd dinsdag geformaliseerd.

„Ik kijk ernaar uit om de opgedane ervaring als bestuurder en als toezichthouder, waaronder acht jaar bij de KNVB, te gaan gebruiken in mijn nieuwe rol bij Ajax”, zei Eringa. „Ik wil samen met de andere leden van de rvc een bijdrage leveren aan nieuwe sportieve successen, de verdere groei en verdere professionalisering van de organisatie en aan een gezonde werk- en sportcultuur. Wij zijn er als rvc om te helpen de randvoorwaarden te creëren en om de directie te steunen en uit te dagen, waarbij verbinding voor mij een belangrijke factor is. Het is nu nog zaak om spoedig een geschikte voetbalcommissaris te vinden, dan is ons team compleet.”

Hoogte- en dieptepunten

Ajax is op zoek naar een voetbalcommissaris die Danny Blind moet opvolgen. De oud-verdediger liet na het WK weten dat hij niet meer wil terugkeren in de rvc van Ajax. Hij was tot en met het toernooi in Qatar assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Eringa is de opvolger van Leen Meijaard, die dinsdag formeel aftrad. Meijaard leidde de rvc sinds 16 november 2018 en maakte eind vorig jaar bekend dat hij niet meer beschikbaar was voor een derde termijn. „Bij Ajax heb ik de afgelopen zeven jaar heel veel meegemaakt”, zei Meijaard.

„Naast hoogtepunten waren er ook enkele dieptepunten. Maar het was een overwegend mooie tijd waarin Ajax sportief, financieel en commercieel erg succesvol is geweest. Ik ben ook trots op het feit dat er inmiddels een vrouw in de directie en twee vrouwen in de rvc zijn benoemd. In al die jaren heb ik het als mijn opdracht gezien Ajax te helpen verder te professionaliseren. Dat werk is nog niet klaar. De rvc is na mijn vertrek nu vrijwel volledig vernieuwd. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolgers dit werk zullen voortzetten.”