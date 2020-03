Ruim 100 mensen bij Juventus in quarantaine

In dit hotel, eigendom van Juventus, verblijven de mensen van de club die in quarantaine zitten. Ⓒ EPA

Bij Juventus, de ploeg van Matthijs de Ligt, zijn inmiddels 121 mensen die bij de club betrokken zijn vrijwillig in quarantaine gegaan onder wie spelers en leden van de technische staf. Ze verblijven in een hotel in de buurt van het trainingscomplex van Juve.